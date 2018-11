Chcete rýchlo naštartovať chudnutie? Pomôže vám chutný nápoj

Stačí namiešať správne ingrediencie a hneď rozbehnete spaľovanie na plné obrátky. Ktoré prísady majú túto moc?

Niekedy stačí na naštartovanie chudnutia malý podnet, napríklad správny nápoj. Kým v lete ste mohli popíjať citrónovú vodu s petržlenom, teraz vyskúšajte nápoj, ktorý vás zároveň i zahreje. Navyše poteší aj chuťové bunky. Čo si treba zmiešať?

Sladký a korenistý

Vodu, med a škoricu. Uvarte 230 ml vody. Ešte kým je horúca, pridajte do nej čajovú lyžičku škorice. Zmes nechajte ešte chvíľku chladnúť, a keď ste schopní nápoj piť, pridajte do nej dve lyžičky medu. Voda by mala mať maximálne 40 stupňov Celzia, pri vyššej teplote sa totiž začínajú rozkladať niektoré enzýmy a stráca sa céčko. Všetko premiešajte. Vypite polovicu teplého nápoja pred spaním. Zvyšok odložte do chladničky a vypite ho ráno na lačný žalúdok. Nikdy nápoj opäť nezohrievajte. Medovo-škoricová pochúťka navyše poteší aj maškrtné jazyky. Výhodou je, že táto kombinácia prospeje imunite.

Útočí aj na tuky

Za naštartovaním spaľovania stojí najmä chutné korenie. Škorica zlepšuje spaľovanie tukov a zároveň znižuje hladinu cukru. Navyše niektoré štúdie podľa portálu wunderweib.de ukazujú, že už malé množstvo škorice znižuje hladinu tukov v krvi. Navyše má antibakteriálne účinky a výborne vás zahreje. Med zase obsahuje množstvo vitamínov, minerálnych látok a aminokyselín, ktoré zlepšujú spánok a redukujú stres. Aj to sa pri chudnutí počíta. Práve zvýšené napätie sa často skrýva za prejedaním.

