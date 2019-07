Chcete schudnúť bez diet a odopierania si? Takto sa vám to podarí

Vo chvíli, keď si začnete naplno uvedomovať čo jete a prečo to vôbec jete, odštartujete úspešné chudnutie, na ktoré nepotrebujete vôbec žiadnu diétu.

Máte šancu jedlo si vychutnať, alebo väčšinou len rýchlo zjete čo je na tanieri, aby ste mohli pokračovať v práci? Alebo sa pri jedle rozprávate a zhltáte všetko na tanieri akosi automaticky? Väčšina z nás pri jedení vôbec nepremýšľa nad tým, čo presne si vkladá do úst. Často tiež mechanicky siahneme po chrumke na stole, keksíku položenom pri šálke kávy, popri kŕmení dieťaťa si odjeme z jeho nakrájaného ovocia, dojeme po ňom miláčik... A nejako sa nám nedarí a nedarí schudnúť.

Viete rozoznať skutočný hlad?

Trendom pri chudnutí, ktorý nie je namáhavý ani obmedzujúci, ale zato je veľmi účinný, že „všímavé jedenie“, alebo tiež „jedenie s uvedomením“. Nejde o nič viac a o nič menej, ako o to, že začnete viac vnímať potreby svojho tela a budete rozoznávať fyziologické signály, ktorými vám dá vedieť, kedy je hladné a potrebuje dostať jedlo, a tiež že už mu stačilo a je najedené. Tým predídete pojedaniu z nudy či konzumácii zo stresu.

Myslite na jedenie a len na jedenie

Základným kameňom tejto chudnúcej metódy je, že ak jete, tak LEN JETE. Nečítate, nerozprávate sa, neťukáte do počítača ani mobilu, nepozeráte telku, neobsluhujete deti či ďalších členov rodiny. Sústredíte sa na všetky sústa, ktoré žujete a prehĺtate.

Druhým bodom tejto diéty je uvedomenie si, že idete jesť. To znamená, že nesiahate automaticky do misky s orieškami, keď ste v kaviarni, neobjednáte si automaticky ku káve aj koláčik, nedáte si po obede nanuk len preto, že všetci sa cestou z jedálne zastavili v bufete.

Všetko, čo máte skonzumovať, si musíte najprv uvedomiť a zhodnotiť, či to naozaj chcete a potrebujete zjesť, či ste hladní alebo ide len o podvedomý, automatický ťah.

Prestanú vám chutiť nekvalitné a zbytočné veci

Pri jedení spomaľte, dôkladne prežúvajte a sústreďte sa na jedlo všetkými zmyslami. Na jeho farbu, tvar, štruktúru, chuť aj vôňu. Možno už v polovici konzumácie si začnete uvedomovať, že začínate byť celkom sýti. Pri jedení s uvedomením si nemusíte zakazovať žiadne jedlá, ako je tomu u väčšiny diét. Keď ale budete jesť všímavo a sústredene, čoskoro zistíte, že napríklad gumený rožok, ktorý by ste inak narýchlo zhltali na desiatu, vám vlastne vôbec nechutí a je škoda súkať do seba také nehodnotné a nekvalitné jedlo. Radšej si dáte niečo chutnejšie a pravdepodobne aj kvalitnejšie a zdravšie.

Jedlom zaháňajte hlad, nie nervozitu

A ešte niečo. Mnohí jedlom zaháňame stres alebo „emočný hlad“. K jedlu sa utiekame keď sme nahnevaní, nervózni, rôzne sladkosti a drobnosti nám pomáhajú zahnať psychickú nepohodu. Aby sme sa toho vyvarovali, treba si k jedlu sadať v pohode a vždy než sa do niečoho pustíme, mali by sme si hlavou prehnať otázky – ako sa mám? som v pohode? som naozaj hladná, alebo ide viac o „emočný“ hlad? Až keď budete poznať odpovede na tieto otázky, pustite sa do jedla. Alebo aj nepustite. Možno veľakrát zistíte, že vás k jedlu nedotiahol skutočný fyzický hlad. Akonáhle sa to naučíte rozlišovať a začnete si jedlo vychutnávať pri skutočnom hlade, kilá pôjdu dolu bez akejkoľvek diéty. To je zaručené!

