Chudnúť začnite z opačného konca. 5 psychologických trikov zaručeného výsledku

Láska ide cez žalúdok, chudnutie cez hlavu. Je to prvý orgán, kde zdokonaľovanie životného štýlu začína.

Krútite sa okolo vlastných túžob po štíhlejšom a zdravšom tele stále dokola? Okrem zdravej stravy a cvičenia však treba do úsilia zaradiť rozhodujúci orgán.

„Dokonalé telo nie je v skutočnosti len o vzhľade. V istom zmysle by to malo určite znamenať aj telo“ ktoré je pripravené plniť úlohy, aby ste mohli žiť šťastný a plnohodnotný život. Definícia dokonalosti sa líši od človeka k človeku, no zároveň sa vyvíja aj v čase. Neexistuje totiž žiaden štandard pre dokonalé telo, skôr by malo ísť o úsilie mať dostatok energie, vyzerať fit, vedieť podať ten najlepší výkon či akákoľvek kombinácia všetkých troch. Avšak prvoradým je 100% pozitívny prístup, aby ste na ceste za svojim dokonalým telom mohli uspieť,“ hovorí Samantha Clayton, odborníčka na výživu a chudnutie.

Jedným slovom, o tom, že chcete schudnúť, musíte v prvom rade presvedčiť hlavu. Ak príliš skoro po počiatočnom odhodlaní narazíte na nechuť a demotiváciu, znamená to, že ste k tomu od začiatku nepristupovali úprimne. Úprimne znamená, že ste naozaj odhodlaní zmeniť životosprávu natrvalo a presvedčení, že to dokážete. Ak nie ste ochotný vzdať sa zemiakov, zmrzliny či leňošenia, postavte chudnúci plán tak, aby ste si nič z toho nemuseli odoprieť. Je to šikovný trik, ako odstrániť demotivačné prekážky hneď na začiatku.

