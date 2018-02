Chudnutie s kávou: Stačí vedieť, koľko šálok treba vypiť

Pitie čiernej kávy môže pomôcť pri chudnutí. Treba však vedieť, koľko si jej dať denne a zbytočne to s množstvom neprehnať. Inak jej zdravotné účinky znegujete.

Austrálska odborníčka na výživu Melanie McGrice tvrdí, že káva dokáže povzbudiť metabolizmus a pomôcť spaľovať tuky. „Mnohí si myslia, že piť kávu nie je dobré. Ale tak to nie je, samozrejme, pokiaľ si do nej nedávate veľa cukru.“

Káva nalačno? Ak máte tieto problémy, počkajte s ňou po raňajkách!

Rýchlejšie trávenie znamená lepšie spaľovanie tukov

Kofeín v káve povzbudzuje mierne metabolizmus. Koniec-koncov, dnes ho obsahuje aj množstvo výrobkov určených na spaľovanie tukov. Ako krémov, tak aj preparátov na užívanie, ktoré majú podporiť chudnutie. „Je určite lacnejšie a aj efektívnejšie dať si šálku kávy alebo zeleného čaju ako medikamenty určené na zhodenie kíl,“ vraví odborníčka, podľa ktorej sú na povzbudenie metabolizmu dobré dve šálky denne. „Z kofeínu môžete mať aj viacero ďalších zdravotných výhod,“ dodáva.

Čítajte: Nesladíte kávu? Možno by sa vás druhí mali báť!

Látka proti civilizačným chorobám

Podľa austrálskych výskumníkov znižuje konzumovanie kávy riziko cukrovky 2.typu. A to aj káva bez kofeínu. „Skúmali sme účinky polyfenolov, konkrétne CGA, na ktorý je káva veľmi bohatá,“ uvádza Kevin Croft, profesor Univerzity of Western Australia. CGA sú známe svojimi zdravotnými benefitmi ako zníženie akumulácie telesného tuku a krvného tlaku, ako aj zvýšenie citlivosti na inzulín. „Štúdia však zároveň dokázala, že pri dávkach ekvivalentných piatim až šiestim šálkam kávy denne je už účinok presne opačný. Priveľa kofeínu môže zhoršiť metabolický syndróm,“ dodal odborník.

Bez cukru a bez smotany!

Výskumníci teda došli k záveru, že optimálne množstvo sú najviac štyri kávy denne. Vtedy vám nápoj dokáže znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení i cukrovky 2.typu. Aj Melanie McGrice považuje pri chudnutí štyri kávy za maximum. „Ak si ale do nich pridávate cukor, oberáte sa o výhody kávy súvisiace s úbytkom hmotnosti. Cukor vám dodá viac kalórií ako tie, čo spálite vďaka kofeínu. Tiež smotana či karamelové posýpky neprospejú.“ Výživová poradkyňa však nenamieta proti mlieku prilievanému do kávy. „Mlieko je zdravé a mnohí by ho inak nepili. Síce pridá aj nejakú tú kalóriu, ale účinok kofeínu na metabolizmus neovplyvní.“

Tip na RECEPT: Kávičkári, tomuto neodoláte! Espresso cupcake