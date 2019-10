Chudnutie verzus cukrovka? Nezabúdate na týchto 5 vecí

Veľa diabetikov trápi nadváha alebo obezita. Viete, ako správne naštartovať chudnutie pri cukrovke?

Cukrovkár nemôže experimentovať s obmedzovaním jedla a rovnako ani s extrémnym športovaním. Oboje u neho spôsobuje výkyvy hladiny cukru v krvi (glykémie), čo môže byť veľmi nebezpečné. Mohla by nastať hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi), ktorá sa prejavuje potením, triaškou, únavou a závratmi a diabetik môže upadnúť až do bezvedomia. Ohrozený je taktiež hyperglykémiou (vysoká hladina cukru v krvi), tá sa prejavuje smädom a častím močením. Chudnutie pri cukrovke musí byť preto nastavené ľahšie ako u zdravého človeka, s maximálnym úbytkom 0,5 kg za mesiac.

Diabetická diéta

Diabetici by na rozdiel od zdravých ľudí nemali vo svojej strave obmedzovať množstvo jedla, mali by jesť aspoň 5-krát denne (raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru) alebo pridať ešte druhú večeru. Tí, ktorí chcú schudnúť by sa mali zamerať v prvom rade na zloženie ich jedálnička.

