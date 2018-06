Čo drink, to kalórie! Veľký PREHĽAD nápojov, z ktorých priberáte

Rastie brucho naozaj z piva či skôr tvrdého? Aj alkoholické nápoje už budú musieť na svojich baleniach udávať svoje energetické hodnoty. Kde ich hľadať?

Nariadenie o povinnom označovaní energetickej hodnoty alkoholických nápojov s obsahom alkoholu nad 1,2 % zaviedla do platnosti Európska komisia v marci minulého roka. Odvtedy sa výrobcovia alkoholu snažili prísť s prehľadným a ľahkým riešením, ako informovať, koľko kalórií s ktorým nápojom príjmete. Teraz označovanie energetickej hodnoty alkoholických nápojov vstupuje do platnosti. Ako to teda je?

Polliter je viac

Hoci je energetická hodnota piva 42 kcal na 100 ml, v skutočnosti pri bežnej pollitrovej dávke prijmete až 210 kcal. Naopak, pri liehovinách nájsť v 100 ml 235 kcal, bežný 40 ml pohárik obsahuje teda 94 kcal. Ak ako dospelý muž za večer vypijete tri pivá, celkovo tak prijmete 630 kcal. Ak si dáte tri panáky, dostanete do seba 282 kcal.

Kalórie v 100 ml

brandy 297

gin 254

koňak 222

pivo 42

rum 211

sekt 80

červené víno 87

vodka 227

whisky 254

Sklamanie, je to len online

Klasickú tabuľku s údajmi o výživových hodnotách, ktorú poznáte z obalov všetkých druhov potravín, však na niektorých etiketách alkoholických nápojov budete hľadať márne. Je totiž na výrobcovi, či tieto informácie umiestni priamo na etikete či obale, alebo budú dostupné online. Na webstránku sa dostanete jednoducho, oskenovaním čiarového kódu smartfónom či priamo na predajni. Pilotná verzia tohto on-line systému by mala byť hotová v druhej polovici roka 2018.

Dôležitá je jednotka

Okrem zaužívaného udávania energetickej hodnoty na 100 ml budú výrobcovia udávať aj hodnoty jednej štandardnej jednotky alkoholu, teda obvyklú dávku liehovín, piva či vína. Práve tento údaj by sa mal byť podľa výrobcov zvýrazniť, aby uľahčil zodpovednú konzumáciu alkoholu. „Veríme, že informovať spotrebiteľa o tom, koľko kalórií má jedna porcia alkoholu, bude prínosnejšie a omnoho menej mätúce ako prepočítavanie týchto údajov na obsah 100 ml. Práve zaužívané uvádzanie štandardnej jednotky, teda nápoja obsahujúceho 10 g alkoholu, je kľúčové aj pri poznaní maximálnej odporúčanej dávky alkoholu," hovorí Erik Čížek z Fóra Pi s rozumom.

A teda 10 g alkoholu zodpovedá 30 ml u liehovín, 250 ml v prípade piva a 100 ml v prípade vína. Podľa odborníkov by maximálna denná dávka u dospelých nemala presiahnuť 4 štandardné jednotky, ideálne však nie viac ako 2 u žien a 3 v prípade mužov.

