Cukor opantá mozog ako tvrdá droga. Ako sa zbaviť závislosti?

Zdravie a tiež figúru vám cukor poriadne zničiť. Stopnúť závislosť je ťažké a vyžaduje si poriadne zapieranie, no vieme, ako na to. Začať treba hneď ráno!

Sladkosti vyvolávajú v mozgu doslova chemické potešenie. Akonáhle sa do dačoho sladučkého zahryznete, mozog začne uvoľňovať opioidy, vďaka ktorým sa cítite skvele.

Závislosť vzniká rýchlo a jednoducho

Endorfíny sú vašou odmenou - prinášajú dobrú náladu a uvoľnenie. Stačí to párkrát zopakovať a dopamínové dráhy sa aktivujú stále ľahšie a rýchlejšie. Sladkosti začnete nutne potrebovať na to, aby ste mohli spokojne fungovať.

K prehlbovaniu závislosti prispieva aj stres. Mali ste už dávno odovzdať nejakú prácu, ale netušíte, či to vôbec zvládnete? Ak si dáte nejakú maškrtu, cítite sa aspoň na chvíľu lepšie. Tým si zafixujete návyk a ďalší stres spustí automatickú reakciu - spomeniete si na úľavu pri poslednej sladkosti a zopakujete to.

Nezačínajte deň sladko

Odborníci na výživu Dallas a Melissa Hartwigovci tvrdia, že jedlo, ktoré si dáte ako prvé na začiatku dňa, do značnej miery rozhodne o tom, aký bude celý deň. Neodporúčajú raňajkovať sladký nápoj ani croissant, koláčik či sladký jogurt. „Keď si ako prvú vec doprajete dávku cukru, je oveľa pravdepodobnejšie, že po zvyšok dňa budete pociťovať výkyvy energie, chute na sladké a hlad,“ píšu vo svojej knihe Jedlo na prvom mieste.

Neraňajkovať sladké je prvý krok k tomu, aby ste si od cukru mohli odvyknúť. „Čím viac cukru zjete, tým viac ho zase chcete. Ak ten reťazec niekde prerušíte a zabojujete, ste na dobrej ceste,“ odporúča Pavel, ktorý vraví, že bol doslova „cukrový feťák“. Závislosti sa zbavil až na tretí pokus. „Akonáhle som pocítil chuť na sladké, snažil som sa na desať minút zabaviť niečím iným, aby som na to prestal myslieť,“ vraví o svojej metóde. Keď to úplne nezabralo, dal si namiesto cukroviniek hrsť orechov alebo lyžicu kokosového oleja.

Zdraženie by malo zmysel

A celkom dobrou motiváciou je aj ušetrenie pekných pár eur. V Maďarsku majú už niekoľko rokov zavedenú daň z cukru a spotreba cukroviniek klesla o 27% a sladkých nápojov o 26%. Výrobcovia navyše začali znižovať obsah cukru vo výrobkoch, pričom pred zavedením dane k takémuto kroku nechceli dobrovoľne pristúpiť. Vo Veľkej Británii bude takáto daň platiť od tohtoročného apríla. Zdražovanie nemá nikto rád, no pri boji so sladkou závislosťou by možno pomohlo. Veď niektorí experti považujú cukor za rovnako nebezpečný ako tabak. Vraj má na mozog podobný efekt ako kokaín!

