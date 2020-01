Detox nie je drastická diéta! Takto rozhýbete lenivý metabolizmus

dnes

Detoxikácia vyžaduje pevnú vôľu, no ak vydržíte verte, že výsledok bude stáť za to a poteší vás špičková forma. Nespájajte si ju však s hladovaním, kedy so stratou kíl prídete aj o svalovú hmotu a tým spaľovanie ešte spomalíte.

Vytrvať v začiatkoch je najťažšie, no keď ich prekonáte, nebudete už zápasiť s chuťou na sladkéAutor: Shutterstock

Recept na najúčinnejší detox neexistuje, nakoľko každý žije iným životom, má iný rytmus, venuje sa odlišným aktivitám a rozdielne sa stravuje, mali by ste si ho "napasovať" tak, aby ste eliminovali všetky škodlivé faktory, cítili sa dobre a nepociťovali únavu. Detox na mieru Okrem straty nejakého toho "kilečka" navyše je jeho hlavnou úlohou očista tela od toxínov a prílev energie, ktorá v lenivom metabolizme chýba. Pre niekoho to znamená pitie zeleninových a ovocných štiav, pre iného postačí vynechanie lepku, cukru, kofeínu, rafinovaných potravín či živočíšnych bielkovín. Nov - ideálny na štart detoxu Ak sa mesiac nachádza v nove, je to ten najlepší čas, kedy s očistou začať. Schopnosť detoxikácie organizmu je vtedy na vrchole. Pozrime sa spolu na to, ako donútite lenivý metabolizmus opäť plniť svoju dôležitú prácu na 100%. Tu je pár všeobecných zásad acidobázickej rovnováhy: Pitný režim: Aj tou najmenšou dehydratáciou si spomalíte metabolizmus. Nápoje rozhodne neslaďte, pite iba neperlivú čistú vodu, prípadne pridajte citrón! Najlepšie urobíte, ak si vodu prefiltrujete alebo prevaríte. Vhodné sú bylinkové čaje a zelené čaje bez príchute. Najlepšiu čistiacu schopnosť má žihľava. Štyri šálky kvalitného čaju prinúti telo spáliť o 17% kalórií viac. Chýbať by nemali ani zeleninové šťavy, ktoré navyše zasýtia. S detoxom pomôže najmä zeler a tiež červená repa, ktorá podporuje i peristaltiku čriev. Šťavy pite v malých dávkach počas dňa v objeme 1,5 litra. Počas detoxikácie vynechajte kávu! Hoci je výborným antioxidantom, prekysľuje organizmus. Dôležité bielkoviny: Vedeli ste, že pri ich trávení telo spotrebuje až o 25% energie viac, než vynaloží pri trávení tučných jedál? Najvhodnejšie proteíny pri očiste nájdete v strukovinách, orieškoch, vajíčkach, v tofu a sóji.

Foto: Shutterstock Zelenina s chlorofylom: Chlorofyl v tráviacom trakte bojuje proti voľným radikálom, čím plní antioxidačnú funkciu. Jeho zdrojom je listová zelenina .

Chlorofyl v tráviacom trakte bojuje proti voľným radikálom, čím plní antioxidačnú funkciu. Jeho zdrojom je listová zelenina Nevyhnutný pohyb: Aj nedostatočný pohyb je jedným z vinníkov hromadenia toxínov v tele. Cvičenie je najlepší spôsob, ako rozprúdiť metabolizmus na niekoľko hodín. Začnite zľahka a časom prejdite na metódu intervalového tréningu, pri ktorom spálite podstatne viac kalórií. Ako na to? Stačí striedať tridsať sekúnd na doraz s minútou nižšej intenzity. Môžete ju využiť pri každom druhu pohybu. Napríklad taký intervalový beh pozostáva z pol minúty šprintu a minútu prejdete rýchlou chôdzou. Za pätnásť minút tak spálite rovnako, akoby ste behali celú hodinu stálou rýchlosťou. Nesmú vám samozrejme chýbať hodinky či výborná aplikácia v mobile, ktorú na internete nájdete pod názvom HIIT či TABATA.

Nezabúdajte na spánok: Aby organizmus fungoval správne, snažte sa ísť spať v rovnakej hodine a doprajte si 7-8 hodinový odpočinok. Dýchajte: Kyseliny sa v tele hromadia aj v dôsledku plytkého dýchania. Telu totiž chýba kyslík na ich spálenie. Za následok má i zvýšenú koncentráciu oxidu uhličitého v krvi. S hlbokým dýchaním vám pomôže i joga a plávanie. Vyhnite sa stresu: Nesprávny životný štýl vedie i k psychickej zaťaži. Nech sa snažíte akokoľvek, vysoké hladiny kortizolu bránia vyplavovaniu škodlivín z tela. Ak sa mu nedokážete vyhnúť, pomôžu vám relaxačné techniky. Rozbehnite si metabolizmus a kilá budete zhadzovať rýchlejšie než ostatní! Majte na pamäti, že najlepší detox je prechod na dlhodobý zdravý životný štýl a stravovací režim. Vytrvať v začiatkoch je najťažšie, no keď ich prekonáte, nebudete už zápasiť s chuťou na sladké, chýbajúcim pocitom sýtosti, vyčerpaním a dokonca ani s častým návalom negatívnych emócií. A čo je to najdôležitejšie, zdravému organizmu bez prekysleného prostredia sa oblúkom vyhýbajú i choroby, zápalové procesy a kožné problémy. Ako urobiť pre svoje telo maximum, čítajte v novom špeciáli časopisu Zdravie Detox



Autor: lsd

Fotogaléria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Video

Ďalšie články z tejto sekcie