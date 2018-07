TUKOVÉ bunky spáľte lúčmi. Aha, ako ľahko to ide!

Prečo v zime priberiete len z pohľadu na čokoládu a v lete za pol dňa spálite grilovačku?

Nový dôvod na letnú opekačku. Tušili ste, že ak tukové bunky pražíte na slnku, správajú sa inak? „Keď vlnové dĺžky modrého svetla, teda svetla, ktoré vidíme voľným okom, preniknú do kože, dostanú sa do tukových buniek tesne pod ňou. Kvapky tuku sa zmenšia a z bunky uvoľnia. Preto ho toľko neuložíte,“ vysvetľuje Peter Light, profesor farmakológie a vedúci štúdie z University of Alberta Faculty of Medicine & Dentistry. To, že sa tukové bunky vedia doslova scvrknúť, s kolegami objavil náhodou, keď ich chcel prinútiť, aby pod modrým svetlom vyrábali inzulín pre pacientov s cukrovkou prvého typu.

Slnečné hodiny

„Nedostatočné vystavenie slnečnému žiareniu osem mesiacov v roku môže podporiť ukladanie tuku a prispieť k typickému prírastku hmotnosti počas zimy,“ verí vedec, že pod kožou objavil čosi ako slnečné biologické hodiny. Kým si však vynesiete kreslo na opaľovanie na balkón, brzdite. Light uznáva, že jeho tohtoročný objav je len na začiatku a ako bezpečnú cestu zhadzovania ho neodporúča. Nepozná ani dĺžku a intenzitu slnenia potrebnú na to, aby ste začali chudnúť. „Možno tento mechanizmus prispieva k určeniu počtu tukových buniek, ktoré vyrobíme v detstve a ostanú nám do dospelosti,“ premýšľa skôr, či súčasná prehnaná fóbia zo slnka neprispieva k pribúdaniu obéznych.

Krém na cukrovku

Napokon to, že UV svetlo zmiernilo priberanie a riziko cukrovky, vysvitlo aj z dávnejšej štúdie univerzity v Edinburghu. Prekrmovaným myšiam, ktoré opaľovali miernou dávkou slnka, sa upravila hladina glukózy a citlivosť na inzulín. Kľúč „UV liečby“ spojili s oxidom dusnatým, látkou, ktorú koža na slnku uvoľní. „Je možné, že ak sa koža a organizmus prehrejú, dôjde v nich k istým metabolickým procesom," uvažuje dermatológ MUDr. Juraj Hegyi, PhD. z inštitútu klinickej a experimentálnej dermatológie. „Ale nikdy som nepočul o tom, že by slnko dokázalo scvrknúť tukové bunky. Potom by ľudia žijúci v slnečných krajinách boli štíhlejší. A to nie je pravda. Problém je, ak sa ľudia vystavujú slnku príliš. Riskujú kožné nádory,“ nabáda predsa len k opatrnosti slovenský odborník.

