Expert odporúča: Namiesto diéty treba telo občas šokovať, schudnete účinnejšie

Chystáte sa zhadzovať kilá získané v karanténe a chudnúť do plaviek? Čo je podľa experta oveľa účinnejšie, ako diéta a hladovanie?

Väčšina diét končí bez trvalého úspechu. Kanadský popredný odborník na liečbu cukrovky a zároveň expert na pôst Dr. Jason Fung tvrdí, že diéty sú výmysel, ktorý nemá šancu fungovať. Podľa neho telu prospeje zo stránky zdravotnej a aj z hľadisku schudnutia, ak ho občas šokujete kratším pôstom.

Prečo diéty nefungujú

Podľa doktora Funga sa pri diéte deje toto: Znížite príjem kalórií a telo sa okamžite začne snažiť, aby sa udržala, prípadne čo najskôr vrátila jeho dlhodobá telesná hmotnosť. Preto zvýši hladinu hormónov, ktoré vo vás vyvolávajú pocit hladu a túžbu po jedle. Ak mu nevyhoviete a nedodáte vytúžené kalórie, telo okrem toho spomalí metabolizmus. Ak napríklad znížite svoj príjem o štvrtinu, telo vás prinúti znížiť aj výdaj energie o štvrtinu. A to tak, že sa budete cítiť unavene a nebudete mať chuť cvičiť či inak vydávať energiu.

Test: Potrebujete zmenu stravovania? Stačí malá, alebo treba konať okamžite?

Prvotný pokles hmotnosti sa spomalí, zastaví a váha sa vám pomaly začne vracať na pôvodnú, aj keď stále diétujete. Prečo je to tak? „Nízkokalorická diéta nerieši dlhodobý problém inzulínovej rezistencie a vysokých hladín inzulínu v krvi. Pritom práve inzulín určuje telesnú hmotnosť, kedy sa telo snaží získať späť stratené kilá.“ Čiže – ak znížite príjem kalórií, zvýši sa vám chuť do jedla a spomalí sa metabolizmus. O čo znížite množstvo prijatých kalórií, o to menej ich vydáte. Schudnutie sa nekoná.

Čítajte aj: Ležíte a chudnete! Japonská uteráková metóda na rovný chrbát a štíhly pás

Prečo je pôst lepší

Štúdia, ktorá sledovala vyše 100 žien, zistila čosi zaujímavé. Polovica žien znížila svoj kalorický príjem o 25%, druhá polovica jedla 5 dní normálne a 2 dni len 25% zo svojej bežnej dávky kalórií. Ak by sme za bežný denný príjem vzali množstvo 2000 kalórií, diétujúce ženy v prvej skupine by prijali za týždeň 10 500 kalórií a ženy s 2-dňovým pôstom 11 000 kalórií. Takto fungovali obe skupiny pol roka. Skupina s občasným pôstom zhodila celkovo 5,7 kg, skupina s diétou 5 kg. Rozdiel takmer zanedbateľný.

„Oveľa podstatnejší bol účinok na inzulín. Skupina so zníženým príjmom kalórií nemala zlepšenie inzulínovej rezistencie, mala teda aj naďalej vyššiu hladinu inzulínu, ktorý bráni dlhodobému zníženiu hmotnosti,“ vysvetľuje dr. Fung.

5 pravidiel, ktoré vám pomôžu odolať jedlu a ľahšie schudnúť​

„Naopak občasný pôst pomáha brániť rezistencii na inzulín. Hormonálne zmeny pri pôste sú úplne iné, znižuje sa chuť na jedlo a výdaj energie rastie,“ tvrdí odborník. Ak teda chcete schudnúť tak, aby sa vám zhodené kilá nevrátili, odporúča expert na pôst len občasné, krátkodobé a výrazné zníženie kalorického príjmu, nie dlhodobé diétovanie.

5 extra potravín na odbúranie tuku zo zaguľateného bruška