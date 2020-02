FIT plán proti víkendovým prehreškom. Ale teraz vážne!

Či chceme alebo nie, víkend zvádza k poľaveniu od zásad asi každého. Čo robiť, aby vám všetky pozvania, návštevy a stretnutia úplne nezmarili snahu schudnúť?

Určite vám nebudeme radiť, aby ste smutne sedeli doma a vymenili piatkový večer v príjemnej spoločnosti za potenie sa pri cvičení. No ponúkneme vám pár rád, ako si minimálne udržať ručičku na váhe bez pohnutia.

Piatok večer, cheers!



Foto: Shutterstock

Začnime piatkovým pohárikom s priateľmi. Ak chcete schudnúť, mali by ste vedieť, že v prvotnej fáze, počas ktorej sa snažíte o čo najrýchlejšiu redukciu tuku, by ste mali byť na seba naozaj prísni. Závisí to od vášho metabolizmu, no tri mesiace je minimum, kedy by ste sa alkoholickým či sladeným drinkom mali dať zbohom. Ak si postavu nechcete pokaziť, voľte nápoje s čo najnižším počtom kalórií, ideálne suché víno, ktoré zapíjajte čistou vodou alebo minerálkou s obsahom horčíka. Ten navyše zabráni možným bolestiam hlavy.

