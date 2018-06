FOTO: 5 trikov, aby vám diétu nezmaril STRES. Tu vás zrádza!

Drží vaše odhodlanie žiť z menej kalórií len do momentu, kým nepríde trápenie? Existuje návod, ako sa pred diétnym krachom poistiť.

Najprv to nie je až také ťažké. Jete menej, zdravo a pritom chutne, popri tom si odskočíte na bežeckú dráhu, na prechádzku do lesa alebo do fitka. Kilečká pekne odpadávajú a zrazu to príde. Nižšie číslo na výplatnej páske, zmeškaný termín, last minute dovolenka, vysvedčenie detí. Aj tu najznezlomnejšiu diétnej hrdinke dokáže zvýšené psychické napätie podraziť nohy. To, čo ste krvopotne zhodili za mesiac, je o týždeň späť. Prečo?

Telo vo zvýšenej miere vylučuje kortizol, hormón, ktorý váš ženie do náručia extrémnych chutí - sladkého a slaného. Navyše stres mobilizuje energetické rezervy v tele, ale nie z tukov ale zo svalov. Nespotrebovaná energia sa naopak uloží vo forme tuku. Aby vás stres nestiahol ku dnu, počítajte s ním vopred a myslite na prevenciu.

