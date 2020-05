FOTO: 8 NAJ zdrojov bielkovín. Pre svaly, zdravý zrak aj mozog

Či už ste milovník športu, alebo nie, bielkoviny sú základnou stavebnou jednotkou, preto si ich doprajte pravidelne, aj keď chcete byť štíhlejší.

Fazuľa



Zdroj: Shutterstock

Obsah bielkovín: 7g v 1/2 šálky (vo varenom stave)

Fazuľa sa považuje za jeden z najlacnejších zdrojov rastlinných bielkovín. Obsahuje aj veľa antioxidatov, ktoré zachytávajú voľné radikály aj znižujú pravdepodobnosť srdcovo-cievnych chorôb a niektorých typov rakoviny. Príprava síce trvá dlhšie, no stojí to za to. Na noc fazuľu namočte do vody, pred varením ju vymeňte za čerstvú.

