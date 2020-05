8 signálov, že chudnete, aj keď ručička na váhe stagnuje

Rovnaká hmotnosť po mesiacoch zdravého jedenia a pohybu vás zvykne odradiť, no nemusí znamenať neúspech! Overte si, či ste na správnej ceste.

Blíži sa plavková sezóna, najvyšší čas zhodiť pred dovolenkou nejaké to kilečko. No aj pri chudnutí na vás môže prísť nepekná kríza. Odrazu sa vám nechce ísť behať a najradšej by ste zjedli celú pizzu. Keď sa k tomu pridá nehybná ručička na váhe, vzdávate sa. No možno sa oplatí zotrvať.

Pri zhadzovaní kíl nielen vyzeráte lepšie, ale aj sa cítite lepšie, potvrdzujú odborníci. Chudnutím sa totiž zvyšuje vaša základná úroveň energie a nebudete sa cítiť tak často vyčerpaní. Podľa vedcov z University of Georgia cvičenie je dokonca účinnejšou zbraňou proti únave ako lieky či kofeín.

