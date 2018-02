FOTO: Chuť na sladké a hlad sa naučila ovládať. Schudla 70 kíl!

Tridsaťročnej žene lekári oznámili, že nikdy neotehotnie, ak sa jej nepodarí schudnúť. Mala 137 kíl a hrozili jej vážne problémy.

„Vždy som sa chcela stať matkou. Keď mi však lekár oznámil, že moja vysoká hmotnosť mi v tom môže zabrániť, bola som šokovaná," povedala Samantha Marshall. Okrem obezity jej život strpčovala diagnóza polycystických vaječníkov. Mala problém s nepravidelnou menštruáciou. V chudnutí jej bránila zvýšená hladina mužských hormónov.

Ťaživá minulosť

„Priberať som začala v puberte. Bolo to hlavne preto, lebo som nič nevedela o zdravom stravovaní. Vôbec som nešportovala a jedla som to, čo mi chutilo. Veľkosti porcií som neriešila. Na každé jedlo som si musela dať kopu syra," hovorí o svojich nerestiach.

Zdroj: Instagram.com/@sammas_newlife

Plné kalórií

Na raňajky si dávala biele toasty s džemom, arašidovým maslom alebo syrom. Na večeru zvykla jedávať cestoviny s hotovými konzervovanými omáčkami, ktoré boli plné soli a skrytého cukru. Nikdy nevynechala sladkú maškrtu v podobe keksov či čokolád. Cez víkendy sa stravovala vo fastfoodoch. Dnes si už nespomína, kedy tam naposledy bola.

„Svoj život som od základov zmenila. Ani dnes nie je pre mňa jednoduché odolať všetkým tým chutným nástrahám. Našla som si však iné varianty sladkých maškŕt. Vyrábam si ovsené guľky s kakaom, javorovým sirupom a orechmi. A nevynechávam ani čerstvé ovocie, ktoré ulahodia mojim túžbam na sladké,“ hovorí Samantha, ktorá si neustále hľadá nové recepty a snaží sa variť zdravšie jedlá.

Milovala jedlo

„Vždy som milovala jedlo. To sa do dnešného dňa nezmenilo. Moja strava je dnes úplne odlišná. Každý deň dbám na výdatné raňajky, obedy, večere a medzi nimi si doprajem niečo malé. Niekedy si na raňajky spravím toast so zeleninou a niekedy si dám iba smoothie,“ hovorí Samantha. Jej obedy a večere väčšinou pozostávajú zo šalátov, celozrnných cestovín a mäsa.

Cvičenie je radosť

Mladú aktívnu ženu inšpirovalo jej vlastné chudnutie k štúdiu fitness trénerstva. „Cvičenie je súčasť môjho života. Ak nie som chorá, cvičím každý deň. Pohyb ma nabíja energiou a vždy sa po ňom cítim skvele,“ tvrdí nadšene. Hoci Samantha schudla neuveriteľných 70 kíl, nechudla preto, aby vyzerala lepšie.



Instagram.com/@sammas_newlife

„Nemám rada, keď mi ľudia hovoria, že teraz vyzerám lepšie. Viem, že dnes vyzerám oveľa lepšie, som zdravšia a spokojnejšia. Ale myslím si, že aj ženy s výraznejšími krivkami sú atraktívne a majú svoje prednosti. Kedysi som patrila medzi ne a bola som na to hrdá," hovorí mladá žena, ktorá sa momentálne pýši 67 kilami a podľa slov lekára jej nič nebráni v tom, aby otehotnela.

