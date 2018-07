FOTO: Hýbala sa len vďaka liekom proti bolesti, potom schudla 114 kg

Dvojnásobná mamička milovala nezdravé jedlo, avšak kvôli obezite sa nemohla hrať so svojimi deťmi. Nakoniec sa jej však podarilo odštartovať nový život.

Vysoký cholesterol, cukrovka druhého typu a ustavičné bolesti, ktoré musela tlmiť liekmi, to je výsledok morbídnej obezity, ktorou trpela 38- ročná Dawn Dawson. Mama dvoch detí svoju hmotnosť nikdy neriešila, hoci v najťažšom období vážila neuveriteľných 182 kg. Jej problémom bola závislosť na nezdravom rýchlom občerstvení a sladkých bublinkových nápojoch. Až smutná rodinná udalosť dokázala Dawn k prehodnoteniu životného štýlu.

Nechcela zomrieť

Za naštartovaním zmeny bola smrť otca. Krátko po 60-tke zomrel na rakovinu. Dawn bola presvedčená, že za počiatkami jeho choroby sa skrývala otcova obezita. Práve preto sa rozhodla konať. V tom čase jej kalorický príjem trojnásobne prekračoval odporúčané hodnoty. Na raňajky si bez problémov dopriala sendviče so slaninou. Behom dňa ich dopĺňali hranolky, hamburgery, pizza ale aj sladkosti. Denne vypila aj dva litre sladkých bublinkových nápojov. „Smrť otca ma nakopla. Vedela som, že keď neprestanem jesť zomriem,“ povedala dvojnásobná mama Daily Star. Chudnutie odštartovala začiatkom roku 2015, v auguste bola už ľahšia o 42,5 kg. Potom nastúpila do programu Slimming World.



O deti sa staral prevažne manžel, Dawn nevládala s dychom. Zdroj foto: Profimedia.sk

Lepšia mama

Ide o jeden z najpopulárnejších diétnych programov vo Veľkej Británii. Tak sa Dawn podarilo lepšie zorientovať v tom, čo jesť a čo nie. Behom dvoch rokov sa jej podarilo schudnúť 114 kg. Svoju zmenu dokončila tento rok v marci, keď si dala chirurgicky odstrániť prebytočnú kožu. Dnes je s Dawn nový človek. „Všetko je oveľa jednoduchšie. Moje deti majú konečne mamu. Predtým s nimi všetko robil manžel. Teraz som viac zapojená do rodinného života,“ pochvaľuje si Dawn. Dnes si však dá na raňajky ovocie s jogurt a na obed mäso so šalátom, prípadne zemiaky s tuniakom. Denný kalorický príjem znížila na 7 500 kj predtým to bolo až okolo 33 000 kj denne.

Stále ju miluje

V súčasnosti Dawn váži 68 kg a neužíva žiadne lieky. Hoci manžel Ian stál vždy po jej boku, priznáva, že zmena zlepšila aj ich partnerský život. Zažívajú viac romantiky a častejšie si doprajú aj manželské randenie. „Môj manžel si myslí, že som neuveriteľná. Stál pri mne, keď som mala záchvaty z nedostatku čokolády i pri operácií, pri ktorej mi odstraňovali prebytočnú kožu. Je úžasný. Miloval ma predtým a miluje ma dnes,“ hovorí šťastná Dawn.

