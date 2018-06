FOTO: Nadávali jej do hrochov! 40 kilovú premenu naštartovala túžba po dieťati

Katie Webber z britského Essexu vážila vyše 100 kíl. Dnes je z nej sexi instagramová motivátorka a chudne kvôli nej aj jej priateľ.

Dvadsaťtriročná Britka začala neúnosne priberať v dlhodobom vzťahu so svojim priateľom Adamom. „Keď sme prekonali prvé obdobie príťažlivosti, spohodlnela som. Objednávala si donášku a len lenivela," priznáva blondínka, ako spolu vymetali večierky a hlad neskoro v noci zaháňali fast foodom. „Myslím, že som si zvykla byť tučná."

Nohy ako kmeň

V najťažších časoch, keď mala 116 kilogramov, si vytrpela sériu posmeškov. Neraz začula, ako si o nej šuškajú, že vyzerá ako slon, hroch či prasiatko. „V nohách sa mi zadržiavala voda. Raz som zachytila, ako si hlúčik dievčat o mne šepká, že mám nohy ako kmeň stromu. Bolo to strašné, chcela som utiecť domov. Ľudia si neuvedomujú, aké následky môžu mať ich poznámky," spomína Katie na drsnú skúsenosť. K sebavedomiu jej nepomohlo ani to, že počas nákupov v plus size obchodoch sa musela pred kamoškami skrývať a nakupovanie doslova nenávidela.



Pred a po. Katie sa vôbec netají, že sa ešte prednedávnom prejedala. Zdroj foto: Instagram@myswjourney_katie

Rodina je prednejšia

K odhodlaniu zhodiť ju však skutočne nakopla až túžba po dieťati. Zničilo ju, keď sa dozvedela, že trpí syndrómom polycystických vaječníkov, ktorý šance na bábätko znižuje. „Nechcela som si nechať ujsť šancu mať dieťa a začať rodinný život s Adamom. Najjednoduchšie bolo začať s niečim, čo môžem kontrolovať - moja hmotnosť," spomína Katie na prvý impulz.

Stopla prejedanie vo fast foode, vzdala sa svojich obľúbených klobáskových roliek, do jedálnička pridala zeleninu a ovocie a postupovala podľa programu Slimming World Plan. „Môj denný jedálniček sa značne zmenil. Predtým som pravidelne jedla chrumky, klobáskové rolky a fast food. Teraz staviam na ovocie, zeleninu a v tučných potravinách sa obmedzujem," vysvetľuje sexica. To však nie je všetko.

„Fitness bola posledná vec, na ktorú som myslela, keď som prišla domov z práce po desaťhodinovej šichte. Len som sa najedla a šla spať. Teraz sa snažím cvičiť trikrát do týždňa. Či idem do telocvične alebo na prechádzku, pomáha to. Nielenže vám to pomôže vyzerať, ale aj cítiť sa lepšie a dopriať telu pozitívne endorfíny," hovorí Katie.



Katie k chudnutiu nakopla aj svojho priateľa Adama. Zdroj foto: Instagram@myswjourney_katie

Konečne na nákupy

Ani dnes so svojim telom ešte nie je úplne spokojná. No teší sa, že môže nosiť oblečenie, ktoré si predtým nemohla dovoliť. „Môj priateľ ma celý čas veľmi podporoval. Spolu sme hľadali nové recepty a varili si. Neustále mi pripomína, ako veľmi dobre som urobila a ako super vyzerám," usmieva sa mladá Britka. Ak má slabšiu chvíľku a najradšej by sa vrátila k fastfoodu, Adam ju namiesto čokolády prekvapí novým kúskom oblečenia.

„Mnoho ľudí o mne na začiatku pochybovalo. Priatelia a rodina však teraz o mojej premene hovoria svojim priateľom a rodinám. Je to úžasný pocit," povzbudzuje Katie k chudnutiu aj ďalších ľudí cez svoj účet na instagrame. A čo im odkazuje? „Ak chcete schudnúť, môžete!"

