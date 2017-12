FOTO: Ohromné splnenie novoročného predsavzatia! Trénermi si boli navzájom

Nemali trénerov ani vytvorený stravovací plán. Nikdy si nemysleli, že by sa z nich za pol rok stali celkom iní ľudia. Ich novoročné predsavzatie zafungovalo. Ohromia vás.

Pri prvom pohľade si poviete, nemožné! Oni to svojpomocne zvládli za 18 mesiacov, tak prečo nie vy? Autor: Instagram/ @fatgirlfedup

Spoločné chudnutie ich vzťah poriadne utužilo. 26-ročná Lexi Reed z Indiany vážila 219 kilogramov, jej manžel Danny 127. V januári roku 2016 si dali spoločné predsavzatie - schudnúť! „Chceme sa stať rodičmi a stráviť spolu jeden pri druhom dlhý život. Vedeli sme, že s takouto obezitou to nepôjde," povedala Lexie. A bolo to ich najlepšie rozhodnutie. Za 18 mesiacov stratili polovicu telesného tuku. Svoj progres zdieľala na svojom instagramovom účte „Fat Girl Fed Up".

Najlepšie odhodlanie v ich živote

„Nemali sme jedálničky ani osobného trénera, nepodstúpili sme žiadne operácie, mali sme jeden druhého a motiváciu tvrdo na sebe makať každý jeden deň," zdôverila sa v komentári k jednému z príspevkov.

Jeden druhého ťahali a boli si vzájomnou motiváciu. Ako sami hovoria, lepší „ťahač" neexistuje. Jedlo z fast-foofov vymenili za zdravú domácu stravu, z jedálneho lístka vyškrtli 8000 kalórií, a v posilňovni cvičili každý deň.

Jej cieľ do konca roka

Spoločne dokázali schudnúť 177 kíl! Sama Lexi zbavila svoje telo 133 kilogramov. „Krok po kroku, deň po dni, sme menili naše životy a telá v to, čím sme vždy chceli byť." Týmto nekončia a Lexino chudnutie ani zďaleka. Ešte pred Novým rokom túži vidieť na váhe číslo pod 80-kou, a robí pre to všetko.



„O ruku ma požiadal pri západe slnka na pláži Clearwater. Nikdy nemal najmenšiu poznámku na moju hmotnosť, nenaznačil, že chce, aby som sa zmenila. Vždy mi dal pocítiť, že som krásna. Rovnako ma miloval s 219 kilami ako aj dnes s 86. Láska nemá veľkosť ani hmotnostný limit. Videl osobu, akou som bola vo vnútri a podporoval ma, kým sa stretla s mojim zovňajškom," vyznala sa prostredníctvom spoločných fotiek na sociálnej sieti z vďačnosti za Dannyho lásku.

Lexie a Danny veria, že svojim príbehom budú inšpiráciou pre iných. „Obklopte sa ľuďmi, ktorí vás ťahajú vyššie, a vidia vo vás to úžasné, čo vy na samom sebe nevnímate!"

