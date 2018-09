FOTO: Schudla 100-ku a je z nej sexi mama! Videli ste už lepšiu zmenu? 

Nerozmýšľala nad tým, čo do seba dávala. Keď prišiel hlad, zašla si pre overené zasýtenie. Extra veľké a nezdravé. Výsledkom bolo 172 kíl.

28-ročná slobodná mamička 9-ročného dievčatka sa rozhovorila o svojom kedysi chorom vzťahu k jedlu. Ulietavala si na obrovských porciách a čínskom fast foode.

„Dlho som pracovala v obchodnom centre a na obed som si denne zabehla pre jedlo do miestneho food courtu. Samozrejme som si do seba dala to najhoršie, čo som mohla. Najčastejšou voľbou bolo vyprážané kuracie, ktoré som spláchla veľkou kolou. Po práci som jedla presne to isté. Áno, nechutné!" priznáva sama Shantel Carrillo. A tým sa jej nezdravé prejedanie nekončilo. Doma si dala s mamou večeru číslo dva. Bez výnimky každý deň!

S návykmi, ktoré Shantel dohnali do extrémne obézneho tela, sa rozhodla definitívne skoncovať v roku 2016, kedy sa zhrozila nad ručičkou na váhe. Vyskočila nad číslo 172!

Nutných 20 kíl

Veľké telo jej vraj najviac prekážalo pri starostlivosti o dcéru. Rozhodla sa preto pre zmenšenie žalúdka, no také jednoduché to nebolo. „Veľmi som sa bála, no robila som to hlavne pre moju malú Myree," povedala.

Podarilo sa a bariatrická operácia jej pomohla.

Podarilo sa a bariatrická operácia jej pomohla. Chirurg jej oznámil, že po zákroku musí schudnúť minimálne 20 kíl. Musela zmeniť stravovanie, zabudnúť na fast-foody, radikálne zmenšila veľkosť porcií a začala poctivo cvičiť.

Avšak telo si musela naďalej zakrývať pre ovisnutú kožu po schudnutí, čo jej na pohodlí a sebavedomí nepridávalo.

Na plastickú operáciu, ktorá by ju následkov po obezite zbavila, nemala financie. „Byť slobodnou matkou nie je jednoduché. Vedela som, že nikdy nebudem schopná sama si zaplatiť plastickú operáciu na odstránenie ovisnutej kože," hovorí žena zo San Diega, kde zákrok stojí v prepočte 20 - tisíc eur.

Záujem verejnosti pritiahla v šou TLC Skin Tight, kde sa prihlásila s cieľom plastiku vyhrať. Úspešne! Shantel je ľahšia o 5,5 kilogramu nadbytočnej kože z brucha a paží. Dokopy schudla 106 kilogramov. „Prvýkrát v mojom živote sa cítim šťastná."

Bariatrické operácie sa vykonávajú už od roku 1954.

Bariatrické operácie sa vykonávajú už od roku 1954. Zmenšenie, presnejšie stiahnutie žalúdka je riešením pre morbídne obéznych ľudí od 18 rokov s BMI nad 40. Má svoje pre a proti. Je nutné ich zvážiť pri porade s lekárom. Najnovšie neinvazívne zákroky riziká znižujú.

Po operácii je nevyhnutný diétny režim a dlhodobo dbať na pestrosť a výživnú hodnotu stravy. Viac: Myslíte, že sa po zmenšení žalúdka môžete prejedať? Ste na omyle, upozorňuje chirurg



