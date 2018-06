FOTO: Speváčke Kelly Clarkson sa podarilo zhodiť 20 kg a bez športu!

Trojnásobná držiteľka Grammy a víťazka prvej série súťaže American Idol má roky nadváhu. Hoci si z kriviek ťažkú hlavu nerobila, teraz sa jej podarilo opäť schudnúť.

Okrem úžasného hlasu sa 36-ročná Kelly Clarkson preslávila aj svojimi hmotnostnými výkyvmi. V minulosti štíhla speváčka mala po narodení dvoch detí výraznú nadváhu. A hoci ju mnohí za to kritizovali, ona si z kíl navyše ťažkú hlavu nerobila. Jej oblé krivky sa vraj chlapcom vždy páčili. Vtipne komentovala aj svoje prvé tehotenstvo: „Vždy ma nazývali tučnou a teraz mám skutočný dôvod na to, byť ňou.“ Posledné mesiace však americká speváčka výrazne schudla.

FOTO: Známu modelku kvôli krivkám ponižovali. Pre ženy je vzorom

Urobila škrty

Za výkyvmi hmotnosti sa podľa Kelly skrýva aj ochorenie štítnej žľazy. Teraz sa však rozhodla vylepšiť krivky lektínovou diéta. Kellynu zmenu odštartovala kniha amerického kardiológa Stevena R. Gundryho. „Ide o to, z akých surovín si pripravujeme jedlo. Strava by mala byť bez geneticky modifikovaných potravín či bez takých produktov, ktorým pomáhali pesticídy. Mali by sme jesť skutočne ekologicky,“ hovorí speváčka. Kniha amerického kardiológa Paradox rastlín zaznamenala v Amerike pred rokom. Lektín je bielkoviny, ktorá sa nachádza napríklad v paradajkách, baklažáne, paprike, zemiakoch či strukovinách. Môže sa však objaviť aj v živočíšnych zdrojoch.



Dvojnásobná mamička zatočila s nadbytočnými kilami. Zdroj foto: Instagram@kellyclarkson

Viac vo FOTOGALÉRII!

Úspech sa dostavil

Doktor Gundry je presvedčený, že lektín stuhne v čreve a oslabuje imunitný systém. Môže spôsobiť zápalovým reakciám, ktoré podľa amerického lekára môžu viesť k srdcovým ochoreniam, rôznym bolestiam či k obezite. Práve preto je dôležité dopriať si lektínovú diétu. Podľa odborníkov je však tento druh stravovanie len ďalší trend a v lektínoch nevidia žiadne nebezpečenstvo Kelly sa však podarilo schudnúť 20 kg. Podľa portálu gala.de sa za stratou hmotnosti neskrýva šport. „Nešportujem,“ vyhlásila rezolútne dvojnásobná mama. Svoje nové krivky predviedla Kelly v krásnej čiernej róbe na odovzdávaní hudobných cien v americkom Nashville.

Čítajte aj: