FOTO: Stačil jediný škrt a schudla 60 kíl. Zmena vám vyrazí dych!

Obliekala sa v obchode pre „tety“ a keď konečne kúpila úzke džíny, po radosti ju prepadol smútok. Potom však zmena.

Josephine sa netají tým, že jej obezita bola výsledkom lenivosti a veľkých porcií jedla. Hoci ju rodina upozorňovala na to, že jej životný štýl nie je v poriadku, mladé dievča rady príliš nepočúvala. „Moje porcie boli obrovské a jedla som prirýchlo. Mama ma ustavične upozorňovala, aby som jedla pomalšie. Vždy som totiž všetko dojedla ako prvá z rodiny. Šport ma nikdy nezaujímal a snažila som sa mu vyhnúť za každú cenu,“ hovorí 17-ročná Josephine Desgrand z austrálskeho Hervey Bay. Ručička váhy sa postupne vyšplhala na neuveriteľných 120 kg.

Premena na nepoznanie: Keď ju vysmial celý bar, zhodila 55 kilogramov

Šťastná aj s nadváhou?

Kvôli vysokej hmotnosti musela chodiť nakupovať do obchodov, ktoré sú určené pre oveľa vyššie vekové kategórie. Pre mladučké dievča to bolo veľmi depresívne. „Raz som si našla v obchode úzke džíny, ktoré som si bez problémov obliekla a cítila som sa fantasticky. Trvalo to však len dovtedy, kým som neuvidela svoju fotku,” spomína pre portál news.com.au. „Chcela som schudnúť, ale nič som pre to neurobila.“ Josephine vždy samu seba presvedčila, že je šťastná aj s nadváhou. Jedného dňa jednoducho prestala premýšľať a odštartovala zmenu. Nechcela už v lietadle žiadať o predlžovače bezpečnostných pásov a nechcela už závidieť rovesníkom, čo si môžu obliecť.

Dnes vyzerá Josephine ako modelka ►FOTO!



Zdroj foto: Instagram @nolongerfatjosie

Vyškrtla cukor

Zmenu životného štýlu Josephine začala tým, že vyškrtla všetky sladkosti a výrazne zredukovala aj príjem uhľohydrátov. „Urobila som si malý osobný výskum a bola som šokovaná, koľko cukru som konzumovala. Zdalo sa mi, že je skutočne vo všetkom,“ priznala tínedžerka. Na začiatku to bolo veľmi ťažké. Prvé týždne po obmedzení príjmu cukru bola unavená a bez nálady. Potom si jednoducho zvykla. Na sociálnej sieti si našla trénera a začala sa venovať aj nenávidenému športu. Cvičila 3-krát do týždňa asi 20 minút. Snaženie sa vyplatilo. Po 11 mesiacoch schudla Josephine 60 kg. Okrem zdravého životného štýlu získala aj sebavedomie.

FOTO: Vystrašil ju otcov infarkt, zhodila 70 kg a odštartovala nový život!

Sebavedomá

„Život sa mi zmenil od základov. Dokonca som získala aj úlohu v školskom muzikáli,“ raduje sa dievča, ktorá dokázalo neuveriteľnú zmenu. Pri chudnutí zohrala dôležitú úlohu nielen rodina, ale aj sociálne siete. Práve prostredníctvom nich dostávala neuveriteľnú podporu a silu. Dnes sa Josephine delí so svojimi tipmi na zdravú životosprávu s celým svetom. Jej obľúbeným tréningom sa stalo HIIT-ko.

Čítajte aj: