FOTO: Vystrašil ju otcov infarkt, zhodila 70 kg a odštartovala nový život!

V rodine videla, kam môže viesť zlá životospráva a tak sa rozhodla pre zmenu. S obezitou bojovala roky.

Američanka Crystal Turk vážila 136 kg, keď sa rozhodla zmeniť svoj životný štýl. Nechcela skončiť ako jej otec. Navyše sa chcela naplno venovať svojim dvom deťom. Kvôli obezite, dvom malých chlapcom jednoducho nestíhala. Navyše chcela byť ich vzorom.

Zlý príklad

32-ročná Crystal Turk zo San Diega priberala postupne, určite sa na náraste hmotnosti podpísali aj dve tehotenstvá. Oči jej otvorila až otcova choroba. V štyridsiatke dostal kvôli nadváhe infarkt a roky ho trápila aj atriálna fibrilácia. Ide o nepravidelný srdcový rytmus, ktorý patrí k rizikovým faktorom vzniku mozgovej príhody. Otec ani napriek ochoreniam svoj život príliš nezmenil. Mladá žena sa rozhodla konať inak. „Videla som ako nezdravo môj otec žije a rozhodla som sa zmeniť nielen svoj životný štýl, ale i životný štýl mojej rodiny,“ povedala Crystal, ktorá sa bála o otcov život, pre stránku storytrender.com. „Verila som, že pokiaľ moja rodina uvidí, že táto zmena je možná, začne meniť svoje nezdravé návyky.“

Pomohol jej denník

Zmenu odštartovala v septembri v roku 2014. Zmenšila si všetky porcie a začala každý deň 30 minút trénovať. Cvičenie bolo pri 136-tich kilogramov ťažšie, ale Crystal sa rozhodla, že z pohybu musí urobiť stereotypný návyk. Jednoducho sa jej musí dostať do hlavy či sa jej chce cvičiť alebo nie. Najťažšie boli pre mamu dvoch detí prvé tri týždne. Túžila však po zmene a preto sa nevzdávala. Crystal si začala zapisovať všetko, čo jedla a odtrénovala. „Motivovalo ma to k tomu, aby som nezišla z tejto cesty. Potrebovala som niečo, čo by ma hnalo ďalej,“ spomína. Postupne svoj príbeh zverejňovala aj na sociálnych sieťach.

Skúsenosti posúva

Za deväť mesiacov zhodila Crystal približne 44 kg. Po dvoch rokoch zmeny životného štýlu si celkovo upravila hmotnosť o 70 kg. Podarilo sa jej schudnúť polovicu svojej počiatočnej hmotnosti! Crystal si uvedomila, že svojim príbehom môže motivovať aj iných ľudí. A tak je dnes osobnou trénerkou. Zníženie hmotnosti radikálne zmenil jej život. Najdôležitejšie je, že má viac energie a je schopná zabávať sa so svojimi deťmi. „Milujem beh. A v tridsiatke behám rýchlejšie ako keď som bola tínedžerka,“ hovorí s úsmevom. Jediný problém, ktorý musí vyriešiť je prebytočná koža.

