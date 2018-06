Špecialistka na výživu: Prešli ste na FIT múky bez lepku? Strážte si kilá!

Tiež sa bojíte lepku ako čert kríža? Aj Janu presvedčenú, že jej z neho rastú boky, stúpa tlak a riziko rakoviny, pri pomyslení naň striaslo. Gluten-free detox dobre zvážte.

Dúfala, že bez chleba schudne, ako o 10 kíl ľahšia kamoška. Dá sa na to spoľahnúť? „Nie. Je to jeden z mýtov, pre ktoré je dnes na bezlepkovej diéte viac ľudí ako pacientov s ochoreniami súvisiacimi s lepkom,“ vyvádza expertka z omylu nutričná odborníčka Jarmila Kabátová.

„Chudnutie i priberanie vždy závisia od energetického príjmu a výdaja. Lepok je súčasťou všetkých múčnych potravín, plných sacharidov a tukov, ktoré v neprimeranom množstve môžu zodpovedať za nadváhu a obezitu. To isté však platí o tých bez lepku. Väčšina obsahuje ešte viac sacharidov a tukov, majú vyšší glykemický index, menej bielkovín a vlákniny ako ich lepkové alternatívy,“ nesúhlasí odborníčka, že vylúčenie lepku k sexi postave automaticky pomôže. Viac zaváži, ak časť porcie chleba či rožkov nahradíte zeleninou či bielkovinami v mäse.

Koľko môžete?

Predsa len, neexistuje lepkový limit, ktorý sa neoplatí pokúšať ani zdravým? „Pre zdravého nie. Bežný človek priemerne zje asi 10 až 50 gramov lepku za deň. U celiatika je to denne približne päť miligramov druhotným znečistením a z bezgluténových potravín. Vo výrobkoch s prečiarknutým klasom je maximálne povolené množstvo 20 jednotiek ppm, 2 miligramy lepku na 100 gramov sušiny potraviny,“ ozrejmuje inžinierka Kabátová, že táto dávka celiatikovi problém nerobí, hoci citlivosť viacerých aj na stopové množstvá sa rôzni.



„Prijímajte ho čo najmenej,“ radí. Pri alergii môžu pacientovi prekážať aj minimálne množstvá a pri ich kontakte so sliznicou ústnej dutiny to môže v najhoršom prípade vyústiť až do anafylaktického šoku.

Ak ste zdraví, obavy nie sú na mieste

„Glutén je vo vode nerozpustná zmes bielkovín, bohatá na prolamíny obsahujúce aminokyseliny prolín a glutamín. Nemá výnimočnú výživovú hodnotu. Jeho význam spočíva skôr v technologických vlastnostiach. Cesto sa vďaka lepku lepšie spracúva, ľahšie vykysne, je mäkké, pružné a súdržné,“ vysvetľuje nutričná odborníčka Kabátová, že bez lepku človek s celiakiou, s citlivosťou alebo alergiou na lepok veľa neriskuje. No máte dôvod vynechať ho bez pečiatky s diagnózou?

„Napriek tomu, že dnes jeme podstatne viac lepkových obilnín ako v minulosti a v ich horšej podobe ako polotovary a biela rafinovaná múka namiesto špaldovej, krúp či pšena, ak nemáte dedičný sklon k celiakii, chorobu vám nevyvolá,“ ubezpečuje výživová expertka, že zdraví sa báť nemusia.

Očista nemusí ublížiť, no môže

Naopak, svojvoľnú „gluten-free“ očistu dobre zvážte. „Ak máte ťažkosti po požití lepku a vylúčili sa iné diagnózy, ktoré s lepkom súvisia, zamyslite sa, či je problém naozaj v ňom. Je množstvo iných potravinových alergií a intolerancií s podobnými prejavmi. Alergény a zložky potravín zodpovedné za ťažkosti môžu byť aj v potravinách s lepkom. Ak sa napriek tomu stravujete bezlepkovo, lebo to považujete za zdravšie, jedzte plnohodnotne, vyvážene, pestro a nahrádzajte chýbajúce živiny,“ dodáva odborníčka, že život bez klasickej múky vôbec nemusí byť zdravší. Ani štíhlejší.

Celiakia