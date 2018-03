Je účinnejšia diéta bez cukrov či bez tukov? Toto vám radia vedci

Chcete zhodiť pár kíl a uvažujete, či obmedziť príjem cukrov alebo tukov. Ovplyvnia úspech diéty vaše genetické predpoklady a hladina krvného cukru?

Určite aj vy máte kamarátku, ktorá nedá dopustiť na istú metódu chudnutia. Ale keď tú istú diétu vyskúšate vy, nefunguje. Lekár a odborník na výživu, profesor Christofer Gardner zo Standfordovej univerzity v Kalifornii tvrdí, že univerzálny recept na zhadzovanie kíl neexistuje. „Každý človek je iný," prízvukuje.

Cukry alebo tuky?

Jeho tím skúmal, či konkrétnemu človeku sadne skôr nízkotuková alebo nízkosacharidová diéta. Pri prvej metóde sa musíte zrieknuť potravín, ktoré obsahujú cukry, teda okrem sladkostí aj chleba, cestovín, zemiakov či ryže. Pri druhej máte z jedálneho lístka vyškrtnúť syry, orechy či tučnejšie mäso. Kritériom hodnotenia boli dedičné varianty, ktoré ovplyvňujú látkovú výmenu. Vedci okrem toho sledovali, ako dobre dokáže telo regulovať hodnoty krvného cukru a či ho ovplyvňuje úbytok cukrov alebo tukov.

Génové varianty

Na štúdii sa zúčastnilo 609 dobrovoľníkov s nadváhou vo veku od 18 do 40 rokov. Náhodne ich rozdelili do dvoch skupín, jedna dodržiavala nízkotučnú, druhá nízkosacharidovú diétu. 40 % účastníkov bolo nositeľmi génových variantov, u ktorých sa predpokladalo, že im pri chudnutí bude lepšie vyhovovať strava s nízkym obsahom tukov. 30-tim % by podľa predpokladov mal skôr pomôcť jedálny lístok s minimom cukrov. Zvyšných 30 % ľudí nemalo jasný dedičný vzor. Z výskumu boli vyradení tí, ktorí mali metabolickú poruchu, rakovinu, alebo užívali lieky.

Len zdravé potraviny

V priebehu jedného roka absolvovali účastníci 12 prednášok o rôznych výživových metódach. V prvých ôsmich týždňoch museli extrémne zredukovať príjem cukrov alebo tukov, denne ich mohli zjesť len 20 g. Neskôr ich smeli skonzumovať viac. Gardner zdôrazňuje, že všetkým účastníkom výskumu odporúčali zdravú stravu. Mohli nakupovať len čerstvé produkty, nie polotovary či priemyselne spracované potraviny. „Upozornili sme ich, že nemajú hladovať a všetko si odriekať. Je ťažké dodržiavať extrémnu diétu dlhodobobo", vysvetľuje.

Za rok 5 až 6 kg

Po roku schudli testované osoby v oboch skupinách približne rovnako - v priemere 5,3 kg pri nízkotukovej strave a takmer 6 kg pri nízkosacharidovej. Vyskytli sa aj extrémne rozdiely: jeden dobrovoľník schudol až 30 kg, zatiaľ čo iný pribral 10 kg. V oboch skupinách sa približne každý piaty účastník vzdal redukčného programu predčasne. Tí, ktorí schudli najviac, po ukončení štúdie potvrdili, že ich postoj k jedlu sa úplne zmenil a začali si dávať veľký pozor na to, čo skonzumujú.

Malý rozdiel

V priemere však bol rozdiel vo výsledkoch chudnutia v oboch skupinách príliš malý na to, aby vedci mohli s istotou určiť, ktorá diéta je účinnejšia. Ďalej zistili, že génové varianty a regulácia krvného cukru nemajú žiaden vplyv na efekt chudnutia. To zrejme nepoteší ani zástancov personalizovaných diét, ktoré sa spoliehajú práve na tieto parametre. Gardner preto odporúča všetkým ľuďom, ktorí chcú zhodiť: „Jedzte málo cukru a bielej múky a toľko zeleniny, koľko len môžete. A uprednostňujte minimálne spracované potraviny."