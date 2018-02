Dilema v chudnutí: Naozaj vám pomôže 5 menších jedál denne?

Chudnutie ide ruka v ruke s cvičením a správnym výberom potravín. Stále však existujú polemiky o tom, či jesť menej väčších porcií alebo menšie porcie a častejšie.

Výživová odborníčka Faris Zuraikat z Pensylvánie realizovala štúdiu, v ktorej skúmala, aký vplyv má výber potravín na úbytok hmotnosti. Sledovali v nej „lákadlo veľkej porcie" – reakcie ľudí, ktorí dostanú oveľa väčšiu porciu ako čakali. Cieľom bolo naučiť svoju chuť ovládať. Respondentky sa zúčastnili školenia s užitočnými radami, ako predchádzať nekontrolovateľnému prejedaniu.

Štíhle a obézne

Následne zisťovali, či budú vedieť regulovať veľkosť jedál a neprepadnú vlčiemu hladu. Zaujímalo ich aj to, či budú reagovať inak ako nevyškolené ženy a aké rozdiely sa vyskytnú medzi obéznymi a štíhlymi.

Príjem kalórií vs. veľkosť porcie

Ženy rozdelili do troch skupín: 34 žien malo nadváhu a nezúčastnili sa na predchádzajúcom školení a trénovaní ovládania chutí. Ďalšou skupinou bolo 29 zdravých neškolených žien s normálnu hmotnosťou a 39 žien s nadváhou a obezitou, ktoré sa zúčastnili školenia.

Mesačná skúška

Počas štúdie mesiac všetkým ženám raz do týždňa podávali rovnaké jedlo, ale veľkosť porcie sa v náhodnom poradí zvyšovala. Výrazne sa menil aj obsah kalórií v jedlách. Ženám ponúkali rôzne kalorické jedlá až po nízkokalorické zeleninové šaláty s lyžičkou olivového oleja. Vedci prišli na to, že keď ženy dostali väčšie porcie, neváhali ich zjesť. No vyškolené účastníčky, ktoré absolvovali tréning kontroly veľkosti porcií, skonzumovali zdravšie alternatívy.

Iný výber

Všetky účastníčky dostali rovnaké jedlá, ale ich výber potravín sa líšil. Tie, ktoré absolvovali školenie, jedli menej vysokokalorických potravín. „Ak si vyberiete potraviny s vysokým obsahom kalórií, ale obmedzíte množstvo a vaše porcie budú príliš malé, je viac ako pravdepodobné, že vás čoskoro prepadne hlad," hovorí Faris Zuraikat.

„Častejšími a zdravšími porciami skôr prekonáte hlad a prijmete menej kalórií. Môžete mať stále plný tanier, avšak zmeňte výber potravín,“ radí spoluautorka štúdie Barbara Rolls. Zistenia vyvracajú mýtus, že všetko, čo sa konzumuje s mierou, človeku neuškodí. Nové výskumy naznačujú, že zdravšie potraviny s nižším obsahom kalórií vás skôr zasýtia a hlavne nepridajú kilá naviac.

Jedzte hlavne

celozrnné obilniny a strukoviny

orechy

zeleninu a ovocie

chudé mäso, ryby a vajcia

mlieko a mliečne výrobky

