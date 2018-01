Špecialista na chudnutie: Skúšate diéty? Počítať kalórie naozaj nepomôže

Dali ste sa na proteínové jedlá v prášku či život bez chleba a cukrov? „Čím miernejšie sú zmeny životného štýlu, tým vyššia pravdepodobnosť je dlhodobého úspechu,“ tvrdí Michal Páleník, spoluautor softvéru personalizovanej optimálnej výživy.

Aké rýchle je zdravé chudnutie?

Ak je pacient morbídne obézny, vyplývajú z toho riziká, ktoré prevyšujú riziká spojené s rýchlym chudnutím. Za predpokladu, že chudne pod dohľadom odborníka, ktorý pravidelne kontroluje, ako zvládajú záťaž jeho vnútorné orgány. Potom môže chudnúť tak rýchlo, ako to jeho telo zvláda. V opačnom prípade sú bezpečné dve kilá týždenne. No ak niekto váži 120 kíl a schudne 300 gramov za týždeň, môže to byť zo zdravotného hľadiska prospešné, ale „psychologicky“ ho to nebude motivovať. Opäť je to práca pre odborníka, aby zvážil možnosti.

Zaručených diét, tabletiek na chudnutie aj seriózne sa tváriacich odtučňovacích programov je nekonečne veľa. Prečo potom ešte nie sú všetci štíhli?

Problematika chudnutia je zložitá. Obezita je multifaktorové ochorenie a nemá jednu príčinu. U všetkých nefunguje ani to, že stačí jesť častejšie a menšie porcie, pretože každý je iný. Máme iný životný štýl, gény, chute, zdravotné problémy, finančné možnosti, podmienky... Nemenné je iba to, že ak chcete schudnúť, musíte prijať menej energie, ako jej spotrebujete. Nie extrémne menej, ale menej.

Prečo ľudia priberajú, aj keď nechcú?

Väčšinou je to kombinácia prejedania bez akejkoľvek pohybovej aktivity a zvýšený stres. Čím sme starší, tým sme na priberanie náchylnejší. Či už preto, lebo sa nám prirodzene„spomaľuje“ metabolizmus, alebo preto, lebo s bolesťami sa menej a horšie pohybujeme. V súčasnosti sú však obézne už deti, čo je veľmi nebezpečné a v minulosti to bolo raritou. Hlavne u mladých sa stretávam s argumentom, že majú kilá v génoch, preto nemôžu schudnúť.

A nemajú?

Je pohodlné „vyhovoriť“ sa na genetiku. Čiastočne je to pravda, ale ak budete jesť veľmi veľa, priberiete. Ak veľmi málo, schudnete. Ak nemáte závažné zdravotné problémy súvisiace s poruchou trávenia a vstrebávania živín.

Nestačí počítať kalórie?

Neoplatí sa to. Riskujete, že to dlhodobo nevydržíte, lebo je to veľká zmena skladby jedla. A rovnako hrozí aj dlhodobý nedostatok niektorých látok, ktoré sú pre telo nevyhnutné.

Mnohí ľudia hovoria, že si ani nevšimli, ako pribrali. Naozaj to na sebe nevidia?

Vidia to viac ako ktokoľvek iný, aj keď to nedávajú najavo. Mohli pribrať postupne, pár kíl každý rok s pocitom, že to ľahko zhodia. Až je na váhe trojmiestne číslo. Verte mi, že ľudia trpiaci obezitou si svoj stav z vizuálnej stránky veľmi dobre uvedomujú. Môžu pôsobiť, že im je to ľahostajné, ale opak je pravda. Trpia a často si sami nevedia pomôcť. Každý má niečo. Niekto problémy s drogami, iný v rodine, ďalší je viac, iný menej...

Môže schudnúť každý?

Áno. Ak nemá závažné ochorenie, vie schudnúť. Jedálny lístok na mieru a správna motivácia fungujú.

Aj znova nepribrať?

Záleží na tom, ako chudol. Či to bola drastická diéta bez pohybu, alebo postupná zmena životného štýlu pod vedením odborníka. Čím miernejšie sú zmeny životného štýlu v úvode, tým vyššia je pravdepodobnosť, že si dlhodobo udržíte optimálnu hmotnosť.

Koľko percent robí pri chudnutí pohyb a koľko strava?

Veľmi nerád vyčísľujem, či hrá väčšiu úlohu pohyb, hlava alebo strava. U každého je to iné, ale jedno bez druhého nefunguje. Ak dáte niekomu jedálny lístok, je to prínosné. Ak mu k nemu odporučíte pohybovú aktivitu, je to lepšie. Ak konzultujete problém s lekárom, so psychológom a venujete dotyčnému čas, je to výborné. S každým prístupom navyše sa zvyšuje pravdepodobnosť dlhodobého úspechu. Potrebný je odborník, ktorý to všetko správne spojí s prihliadnutím na to, čo vám chutí, možnosti stravovania počas dňa, zložitosť prípravy jedla, vyradenie alergénov, zohľadnenie diagnóz, finančných a pohybových možností.

To si mohli dovoliť účastníci šou Extrémne premeny Slovensko, ale kde takých odborníkov zoženie bežný človek?

Dnes vieme optimálnu stravu personalizovať a poskytnúť tak individuálny prístup za primeraný čas a sumu aj širokej verejnosti. S kolegami som vytvoril Planeat. Inovatívny nutričný softvér, ktorý umožňuje odborníkom manažovať stravu svojich klientov a pacientov, rýchlo, odborne a za primeranú cenu.

Je to iba pre odborníkov?

Môžu si ho vyskúšať všetci. Na stránke www.lekar.sk sú tri cenovo dostupné „balíčky“. Online vyplníte podrobný formulár o sebe, svojich stravovacích návykoch, chutiach, možnostiach či o zdravotných obmedzeniach. Mailom dostanete jedálny lístok na mieru a prideleného odborníka, s ktorým potom komunikujete hlavne mailom alebo telefonicky. Ideálne, ak ste s ním aspoň tridsať dní v intenzívnom kontakte a potom priebežne tak, ako potrebujete.

