Kráľovská diéta šitá na mieru ženským chutiam. Koláčiky povolené!

Francúzsky dvor vo Versailles dobrotami nikdy nešetril, napriek tomu sa Márii Antoinette darilo mať ultraštíhlu postavu. Ako to len dokázala?

Mária Antoinetta so svojim 58 centimetrovým pásom milovala koláčiky a dopriala si ich každý deň. Poznala však základné pravidlo, ktoré dnes potvrdzujú vedecké štúdie. So sladkým, ani žiadnym iným jedlom, sa to nesmie preháňať a treba vedieť, kedy postave najmenej ublíži.

Sladké ráno

Ak si všetky sladkosti naplánujete na ráno, zabijete dve muchy jednou ranou. Zamaškrtíte si a zároveň máte o motiváciu naviac, prečo vstať. Robievala to tak aj francúzska kráľovná. Na sladké koláčiky mala slabosť, no jedla ich výlučne doobeda. A má to opodstatnenie. Dopoludnia metabolizmus pracuje na plné obrátky, preto sa s cukrom popasuje lepšie a na spálenie kalórií máte zvyšok dňa. Navyše vás chuť na sladké nebude prenasledovať až do večera. Pozor, netreba to v žiadnom prípade preháňať. Odborníci na diétu tejto kráľovnej odporúčajú maximálne jeden 75 gramový kúsok koláča či tortičky.

Výdatný obed

Ďalším pravidlom Márie Antoinetty bolo najväčšie jedlo dňa si dopriať na obed, nie až večer. Obľubovala kačacie prsia, údeného lososa, či pečeného zajaca s prílohou s nízkym glykemickým indexom. Jedlá ako cestoviny so syrom, hnedá ryža, sladké zemiaky či šošovica tak uvoľňovali energiu postupne počas popoludnia. Zobkala maximálne pečivo a ovocie.

Striedma večera

Večer, keď žalúdok i črevá treba uložiť k spánku o niečo skôr, ako si líhate vy, si Mária Antoinetta dopriala naozaj asketickú večeru. Stačil jej mäsový vývar so zeleninou. Hustý má málo kalórií, no množstvo minerálov a vitamínov a zasýti až do druhého dňa.

