Lucia schudla 40 kíl! Vie, ako zo seba urobiť poriadnu kočku!

Lucia Javoríková (28) sa začala meniť pred tromi rokmi. Čo ju nakoplo a bolo jej najväčšou motiváciou? Má pre vás odkaz!

Keď sa Lucia pred tromi rokmi odhodlala vyliezť na váhu, zistila krutú pravdu. Svietilo na nej hrozivých 110 kg. Nadváha jej spôsobovala zdravotné problémy. „Najväčšie problémy mi robil bolestivý bedrový kĺb a nevládala som udržať na rukách svojho syna. Nevedela som sedieť, stáť ani ležať a mala som pocit, že sa od bolesti zbláznim. Infúzie ani lieky nezaberali a rady lekárov, že to môže byť spôsobené nadváhou som si nepripúšťala,“ priznala sa úprimne.

Láska k behaniu

Lucia zmenila stravovanie a začala po malých krôčikoch cvičiť. Behala a venovala sa silovému tréningu. „Behom som začala svoju premenu a stal sa mojou súčasťou. Teraz keď potrebujem vypnúť a zrelaxovať obujem tenisky, dám slúchadlá a bežím aj 20 km. Snažím sa poctivo trénovať 5 – 6-krát do týždňa silový tréning a kardio. Vďaka tomu krásne vidno, ako sa mi mení postava. Koža sa sťahuje a ja naberám sebavedomie,“ teší sa Lucia.

Rapídna zmena

Do roka a pol schudla 40 kíl a jej život sa rapídne zmenil. „Zrazu zvládam to, o čom sa mi ani nesnívalo. Ráno vstávam plná energie, fungujem celé dni, varím, periem, žehlím, upratujem, chodím do práce a po príchode domov pokračujem ďalej. Konečne si na seba kúpim oblečenie v rôznych obchodoch. Môžem si obliecť, čo sa mi páči, nie to, do čoho sa vojdem a to je pocit na nezaplatenie. Stará Lucia absolútne neriešila to, ako sa cíti, že má nadváhu a neustále hľadala výhovorky. Tá nová je sebaistá, nevyhovára sa, ale dvihne zadok a zamaká,“ hovorí motivovane.

Slabé chvíľky

Chudnutie jej nešlo vždy ideálne. Asi každý tretí mesiac sa jej hmotnosť zastavila a dole nešiel ani gram. „Vtedy mi mamina povedala: „Vytrvaj, to ťa len telo skúša, či to vzdáš alebo pôjdeš ďalej.“ To mám v hlave doteraz,“ spomína si na mamine slová. Vždy bol pre ňu najväčšou motiváciou a hnacím motorom jej syn. Chcela sa mu venovať, behať s ním a môcť s ním hocikam ísť a nezadýchať sa pri tom.

„Telo sa zmenilo viditeľne, ale myseľ je zrazu akoby vymenená. Už pre mňa nič nie je nemožné. Nepoznám výhovorky, do všetkého idem s nadšením. Rada chodím po výletoch a je mi jedno ako ďaleko. Jednoducho si to užívam. Nadváha je preč a môj život sa stal plnohodnotným."

Milovala sladkosti

Lucia jedávala všetko, na čo mala chuť. Milovala sladkosti a to považuje za najväčší problém. „Na raňajky som si zvyčajne dávala 2 rožky, maslo, šunku, syr, zeleninu a pohár mlieka. Potom som mala chuť na sladké, tak som si dala. V práci sme jedávali rôzne druhy pečiva a neriešila som, či sú zdravé alebo kalorické. Hlavné bolo, že boli chutné a chrumkavé. Občas som aj celý deň nič nejedla a potom prišiel večer a zjedla by som aj chladničku,“ dodáva s úsmevom.

Jedálniček teraz

Raňajky – Ovsené vločky zaliate horúcou vodu s vysokopercentnou čokoládou, na kolieska nakrájaný banán a prisladené medom.

Desiata – Jablko nastrúhané s hruškou, posypané makom.

Obed – Cuketové lasagne .

Olovrant – Tvaroh s proteínom.

Večera – Kuracie prsia na grile, ½ camembertu a zeleninový šalát.

Odkaz

Nie je jednoduché odhodlať sa a uvedomiť si, že už naozaj stačilo. Zmenu naozaj musíte chcieť, aby nastala. „Zatvorte oči a skúste si predstaviť, kde môžete byť o rok, keď budete na sebe pracovať. Zrazu budete mať rána veselé a plné energie, nebudete hladní a budete spokojní. Postupne sa vám vráti aj sebavedomie. Treba si nájsť cvičenie, ktoré vás bude baviť, na ktoré sa budete tešiť,“ uzatvára Lucia.

