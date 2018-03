Pribrali ste pri sedavom zamestnaní? Malé triky odštartujú veľkú zmenu

Odkladanie obeda či zaháňanie hladu rýchlym občerstvením patria pri sedavom zamestnaní k najčastejším chybám.

Po tridsiatke sú už mnohí zasadení v práci a kilogramy začínajú pribúdať. Nieže by ste sa o seba prestali starať, len pribúda nielen roboty, ale aj osobných povinností. Na jedlo si nájdete čas večer, keď sa kolotoč zastaví a ručička váhy pomaly, ale isto stúpa nahor. Aj v kancelárii môžete chudnúť. Stačí pár trikov a letnú sezónu privítate vo forme.

Nejedzte pri počítači

Dohodnite sa s kolegami, ktorí pravidelne chodia do jedálne či blízkej reštaurácie na spoločnom obede. Určite do seba niečo nenahádžte len rýchlo pri počítači. A už vôbec nie rýchlym občerstvením vo forme bagiet či hamburgerov. Na obed si musíte nájsť pár voľných minút. Zachrániť vás môže aj blízky obchod s potravinami. Urobte si prestávku a pripravte si v kuchynke rýchly šalát. Miešanú zeleninu napríklad so syrom si pripravíte rýchlo a nestratíte veľa času. Výbornou alternatívou je aj kuskus. Stačí ho zaliať vriacou vodou, pridať k nemu zeleninu a obeda je na svete.

Zabudnite na telefón

Povinne si naplánujte prestávky, počas ktorých vstanete zo stoličky a prejdete sa aspoň pár minút po čerstvom vzduchu. Natiahnete si chrbát, zmobilizuje svalstvo. Aj kratučká prechádzka okolo budovy je lepšia ako celodenné sedenie. Držte sa kolegov, ktorí sú fajčiari. Vždy, keď sa vyberú na cigaretu, pridajte sa. Vonku si však nezapálite, ale absolvujete svoj okruh. Všetko, čo môžete v rámci práce vybaviť osobne, neriešte cez telefón. Každý pohyb sa počíta. Vyjsť jedno, dve poschodia pešo, prospeje každému.

Lúskajte oriešky

Ak vás prepadne v robote stres, nesiahnite po sladkostiach, vždy majte po ruke oriešky. Lepšie ako cukrovinky je aj ovocie. Vhodnou voľbou je aj biely jogurt. Pitný režim v práci si vyskladajte z vody, minerálok, ovocných a bylinkových čajov. Sladké nápoje vám síce môžu dodať energiu, ale aj kilá. Samozrejme svoje snaženie musíte potiahnuť až domov. Po príchode z práce si doprajte len šalát a ako prílohu si pripravte rybu, prípadne iný druh chudého mäsa. Na drevorubačský chlieb s maslom radšej zabudnite.

