Minútové polievky s chudnúcimi účinkami: 4 tipy výživovej poradkyne

Ľahké, zdravé, bez kalórií navyše. Jarné polievky naštartujú chudnutie.

Aký základ zvoliť?

Ak je vaším mottom „rýchlo a chutne“, prvý krok by mal smerovať k voľbe tekutej časti polievky. „Najlepší základ tvorí konzervovaný vývar dostupný vo viacerých príchutiach. Najčastejšie zeleninový, kurací, či hovädzí, no existuje aj hríbový, či s príchuťou morských plodov. No siahnuť môžete aj po bujónových kockách, len pozor. ie zvyknú byť dosť slané," hovorí výživová poradkyňa. Paradajky z konzervy sú tiež dobrou voľbou, ale pod podmienkou, že ich dáte na chvíľu do mixéra.

Fazuľa z konzervy môže takisto tvoriť výborný základ. V polievke využijete ako fazuľu, tak aj samotný nálev. Potom už stačí len pridať toľko vývaru, aby zmes získala konzistenciu polievky. Čierna fazuľa pasuje k paradajkovému pyré, zatiaľ čo biela fazuľa sa hodí skôr k zeleninovému vývaru.