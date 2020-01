Môže vám šálka rannej kávy pomôcť schudnúť? Vedci našli odpoveď

Ak ste si predsavzali tento rok schudnúť a ste milovníkom kávy, máme pre vás dobrú správu. Aj šálka vášho ranného potešenie vie dopomôcť k dokonalej postave.

Podľa najnovších zistení amerických vedcov nám aj ranná šálka kávy môže pomôcť pri redukcii hmotnosti. Potvrdili to výsledky 24 týždňového výskumu, ktorému sa podrobilo 126 mužov a žien s nadváhou v Singapure. Tento výskum mal primárne zistiť, či môže pitie kávy znižovať riziko vzniku cukrovky 2. typu. Snažili sa prísť na to, či kofeín obsiahnutý v káve vplýva na zníženie rizika vzniku inzulínovej rezistencie.

Vedci nakoniec nenašli dôkazy o tom, že by mala káva takýto ochranný účinok prd vznikom cukrovky. Všimli si ale niečo iné. Tí, ktorí pili 4 šálky kávy denne v priebehu 6 mesiacov, zaznamenali takmer 4% pokles celkového telesného tuku. „Boli sme skutočne prekvapení pozorovaným úbytkom hmotnosti, ktorý bol spôsobený najmä stratou tukovej hmotnosti u konzumentov kávy,“ uviedol autor štúdie Derrick Johnston Alperet, postdoktorand na Katedre výživy na Harvard TH Chan School of Public Health.

Alperet ešte uvádza: „ že, táto strata tukovej hmoty nebola pravdepodobne spôsobená zmenami životného štýlu, konkrétne stravou a fyzickou aktivitou.“ Naopak, on a jeho kolegovia sa domnievajú, že strata tuku vyvolaná kávou môže byť výsledkom „metabolickej reakcie“, pri ktorej kofeín spôsobuje, že sa metabolický proces zvyšuje. Konečným výsledkom je podľa Alpereta spaľovanie viac kalórií a výrazný pokles telesného tuku.

Singapurský experiment trval iba šesť mesiacov. Jedna polovica účastníkov bola poučená, aby denne vypili 4 šálky instantnej kávy. Druhá polovica vypila nápoj, ktorý napodobňoval chuť kávy. Otázkou ale zostáva, či môžeme piť denne 4 šálky kávy s kofeínom v priebehu dlhšieho obdobia bez nejakého rizika. Alperet si myslí, že nie. Výskum naznačil, že táto úroveň spotreby je v rámci súčasných noriem. Štúdie naznačujú, že v priemere Američania v súčasnosti konzumujú až 4 šálky denne, zatiaľ čo Európania môžu mať v priemere až 7 šálok.

Connie Diekman, výživová poradkyňa a bývalá prezidentka Akadémie výživy a dietetiky, si tiež nie je tak istá istá. „Zdá sa, že 4 šálky, ktoré pili ľudia podrobení tejto štúdii sú na vysokej strane príjmu, takže nie to, čo by som odporučil,“ varovala. „Vyšší obsah kofeínu mohol pomôcť potlačiť chuť do jedla.“ Ďalej upozorňuje, že príliš veľa kofeínu môže mať celkový vplyv na telo a spôsobiť bolesti hlavy, nervozitu, zrýchlený tlkot srdca a žalúdočné ťažkosti.

Alperet s ňou súhlasí: „každé rozhodnutie, piť denne 4 šálky kávy musí byť rozumne kombinované s potravinami, nápojmi a liekmi obsahujúcimi kofeín.“ Je presvedčený, že je potrebný ešte ďalší výskum, aby sa potvrdili ich zistenia a sú potrebné ďalšie komplexnejšie skúšky.

