Na stravu mi nesiahajte! Jana roky zajedala frustráciu. Dnes je z nej kočka

Rozhodla sa chudnúť, aby zachránila manželstvo. A hoci sa jej to nepodarilo, svoj nový, ľahší život Jana Bendová (44) ani trochu neľutuje!

Praktická lekárka nebola nikdy štíhla. Z bucľatosti vinila gény. Najviac kíl sa však na ňu nalepilo počas hormonálnej liečby pri pokuse udržať si tretie. A tých sa nevedela zbaviť. „Po pätnástich rokoch nám začalo škrípať manželstvo a ja som hľadala vinu v sebe. Myslela som si, že pre manžela už nie som dostatočne atraktívna. A tak som sa rozhodla pre záchranu manželstva niečo urobiť. Začala som sa o seba viac starať, cvičiť a mojou túžbou bolo hlavne schudnúť,“ hovorí praktická lekárka, ktorej v tom čase zistili vyššiu hladinu cukru v krvi. Musela podstúpiť diabetologické vyšetrenie. „To som sa už zhrozila. Ja a cukrovka? Našťastie, nepotvrdila sa, ale k pôvodnej motivácii pribudla ďalšia – zdravotná.“

Ako drak

K zásadnej zmene životného štýlu sa odhodlala pred tromi rokmi. Ako lekárka mala o chudnutí naštudované všetko, ale nevedela to využiťv praxi. Preto oslovila trénerku, výživovú poradkyňu a zároveň svoju pacientku Mišku. „Na naše prvé ‚rande‘ som prišla odhodlaná cvičiť ako drak, ale s jednou podmienkou: nech mi nesiaha na stravu. Dnes viem, že som bola od jedla závislá,“ priznáva Jana. Trénerka jej prosbe nevyhovela a oznámila jej, že ak nechce upraviť stravu, môže rovno odísť.

„To ma naštartovalo. Začala som cvičiť a súčasne dodržiavať jedálny lístok, ktorý mi odporučila. Začínala som stravou plnou bielkovín a bez soli. Keď som prestala soliť, schudla som takmer tri kilá, hneď som sa začala lepšie cítiť a motivovalo ma to pokračovať. Vo fitku som sa potila dva- až trikrát do týždňa. Spočiatku som sa zadýchala už cestou na prvé poschodie. Po pár týždňoch som si uvedomila, že sa už nezadýcham,“ s úsmevom spomína na svoj prvý úspech.

Drsný polrok

Kilá išli dole rýchlo. Priemerne jeden a pol kila za týždeň. Prešla aj ťažšími dňami, keď sa ručička na váhe odmietala pohnúť, ale Jana verila, že je to len prechodné. Za pol roka bola ľahšia o dvadsaťdva kíl! „Za mojím chudnutím nebol žiadny trik, žiadna rýchla diéta, zázračný nápoj či výživový doplnok. To všetko som už vyskúšala predtým, a hoci to na chvíľu pomohlo, kilá sa vždy vrátili. Zvíťazila som len vďaka pravidelnému pohybu, zdravej a pravidelnej strave. Lebo tam som robila najväčšiu chybu,“ priznáva si lekárka, ktorá po večeroch plienila chladničku.

„Roky som zajedala únavu, hnev, smútok či frustráciu. Najlepšie na to zaberali sladkosti. Dnes viem, že mať dobrú motiváciu je základ úspechu. Niečo, na čo budete myslieť, keď budete mať sto chutí vzdať sa. Nikto to nevymyslí za vás, na každého platí niečo iné,“ myslí si Jana, ktorá sa so svojím novým životom absolútne zžila.

Cvičí s radosťou

Dlhé roky sa pri manželovi, dvoch deťoch a náročnej práci vyhovárala, že nemá čas pravidelne cvičiť. Keď začala, zistila, že jej náročný tréning priniesol oveľa viac energie a svoju prácu spravila rýchlejšie a efektívnejšie. „Teraz som na pravidelný pohyb taká zvyknutá, že ho k životu doslova potrebujem. Dva- až trikrát týždenne cvičím v posilňovni. Hoci som neznášala beh, naučila som sa to a dnes behám s radosťou. Je to pre mňa výborný relax, myšlienky sa mi samy utriedia a dostávam tie najkreatívnejšie nápady,“ teší sa lekárka, ktorá v minulosti nedbala na pravidelný stravovací režim.

Lyžuje, pláva, prípadne sa venuje crossfitu vonku na vzduchu.

Dnes sa naje každé tri hodiny

„Vyhýbam sa sladkostiam aj chlebu a pečivu, pretože som zistila, že sa na mňa ‚lepia‘ najviac. Na obed si dám najradšej grilované mäso alebo rybu so zeleninou, prípadne zeleninový šalát so syrom. Zeleninu milujem, preto mi tento spôsob stravovania vyhovuje. Občas neodolám horkej čokoláde, lebo aj žiť treba,“usmieva sa lekárka, ktorá si drobné prehrešky v nijakom prípade nevyčíta.

Pozitívne reakcie okolia

Janinu zmenu si nevšimli iba jej blízki, ale aj pacienti. „Roky ma poznali ako silnejšiu ženu a zrazu sa pred nimi ocitol niekto iný, krajší. Ich spontánne reakcie boli úžasné. Dokonca to viaceré pacientky motivovalo začať cvičiť a chudnúť so mnou. Stretávala som ich vo fitku a to mi dávalo silu nepoľaviť. Po celý čas so mnou cvičila a psychicky ma podporovala moja trénerka Miška, ktorej som neskutočne vďačná za to, že z neforemnej masy vytesala sochu,“ hovorí Jana.

3 rady pre začínajúcich bežcov

1. Beh neodkladajte

Jednoducho začnite. Každý maratón sa začína prvým vykročením. Pamätajte na to, že nikdy nie je neskoro. Prestaňte sa vyhovárať na choroby. Ak máte zdravotný problém, poraďte sa so svojím lekárom.

2. Vyberte si obľúbené miesto

Vyberte si miesto, kde to máte radi. Ideálne v prírode, tá vás nabije energiou. Prebudia sa vám zmysly a aj vône začnete vnímať intenzívnejšie. Beh vyrieši vaše problémy, naštartuje metabolizmus aj tvorivosť.

3. Každý krok sa počíta

Netrápte sa tým, že ste zabehli málo. Nabudúce to bude lepšie. Ak sa vám nechce, ostaňte doma. Keď budete mať znovu chuť ísť behať, choďte. Podstatné je, že ste to nevzdali. Jedného dňa nebudete vedieť bez behu žiť.

Ukážkový deň

Raňajky: čistozrnný chlebík bez múky s maslom

čistozrnný chlebík bez múky s maslom Desiata: špenátovo-čučoriedkové smoothie

špenátovo-čučoriedkové smoothie Obed: dusená zelenina s mäsom alebo rybou, zeleninový šalát

dusená zelenina s mäsom alebo rybou, zeleninový šalát Olovrant: oriešky alebo proteínový puding s chia semienkami

oriešky alebo proteínový puding s chia semienkami Večera: „obložená šunka" - do plátku šunky zabalený plátok nízkotučného dierkovaného syra a kúsok zelenej papriky alebo vajíčko s čerstvou zeleninou.

