Náplasti na chudnutie? Nedajte sa nachytať!

Nenaleťte pochybným sľubom, čo všetko náplasti dokážu.

Moje nové čižmičky boli úžasné. Až na to, že pri prvej ceste do práce mi odrali pätu dokrvava, takže som ledva dokrívala do kancelárie. No cesta domov už bola v pohode – kolegyňa mi dala gélovú náplasť, ktorá všetko vyriešila. Keď mi o dva týždne „ruplo“ v chrbte, boľavé problémy mi uľahčila zahrievajúca náplasť.

Preto ma po dobrých skúsenostiach zaujala ponuka na detoxikačnú náplasť, ktorú mi do mailu poslal ktorýsi zľavový portál. Za pár eur som mala byť zdravšia, krajšia, imúnnejšia, jednoducho, plná energie. Stačilo si pár dní na podošvu lepiť vankúšik, ktorý cez pokožku absorbuje nebezpečné toxíny z tela.

Zázraky neexistujú

„Náplasť obsahuje drahý kameň turmalín, ktorý permanentne vyžaruje liečivé infračervené svetlo,“ pochválila som sa kamarátovi fyzikovi. „Žeby prestal platiť zákon zachovania energie? To by si mali dať patentovať perpetuum mobile,“ usmial sa nad mojou naivitou. Tak som sa za všetkých, naivných aj racionálnych, spýtala na fungovanie detoxikačných náplastí odborníčky na zdravý životný štýl docentky MUDr. Jany Jurkovičovej, CSc.

„Obsah „účinných" látok v náplastiach sa líši v závislosti od výrobcu a značky, ale to je v zásade nepodstatné, lebo mechanizmus sľubovaného účinku je absurdný až smiešny. Neexistujú žiadne spoľahlivé a vedecky overené dôkazy, že detoxikačné náplasti sú účinné,“ bez obalu skonštatovala lekárka. Lenže náplasť po nalepení na chodidlo naozaj sčernie, čo podľa návodu znamená, že vyťahuje jedovaté látky z lymfatického systému a z krvi?!​

Čáry - máry! Nie uvoľnenie toxínov

„Látky v náplastiach majú jedinú úlohu – presvedčiť zákazníka, ktorý naletel a náplasti si kúpil, že skutočne účinkujú. V teple a po styku s tekutinou – napríklad s potom na chodidle, ale aj s obyčajnou vodou –, stmavnú, napučia, prípadne uvoľnia zápach, čo má byť dôkazom odstránenia toxínov z tela. No už samotná základná idea, že toxíny sa môžu vylučovať cez pokožku, odporuje všetkým medicínskym poznatkom o fungovaní ľudského organizmu. V istom laboratóriu analyzovali obsah použitých náplastí a ich zloženie bolo rovnaké ako pred použitím, žiadne toxíny,“ dodala.

O nič lepší názor nemala ani na náplasti na chudnutie, ktoré vďaka magnetu či bylinkám majú zoštíhliť kypré oblasti na vašom tele. „Aj to je absolútny nezmysel a blud. Keby boli takéto jednoduché postupy skutočne účinné, bolo by na svete toľko tučných a chorých ľudí?“

Lekárku najväčšmi poburujú zavádzajúce reklamné tvrdenia, že tieto náplasti pomáhajú liečiť cukrovku, artritídu, vysoký tlak a iné vážne choroby.

