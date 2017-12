Nedarí sa vám v zime chudnúť? Pomôže 5 tipov

Chudnutie si v zime vyžaduje konzumáciu iných potravín a jedál, na aké ste boli zvyknutí počas teplejších mesiacov.

Ľudské telo reaguje na striedanie ročných období. V lete očakáva prísun ochladzujúcich potravín, na jeseň „škrečkuje“, aby sa na zimu ochránilo pred chladom. V tomto období oveľa viac túžite po teplých polievkach a hrejivých korenistých jedlách.

Jedzte teplé jedlá

Asi každý v zime uprednostní pred studeným zeleninovým šalátom tanier teplej polievky. Vaše telo vám dá jasne najavo, čo mu viac vyhovuje. Snažte sa jesť čo najviac sezónnych a lokálnych surovín. Nezabudnite na strukoviny, kyslú kapustu, koreňovú zeleninu, pripravujte si teplé šaláty a vyberajte kvalitné živočíšne produkty. Zohriať vás môžu aj koreniny a bylinky.

Aj tuky sú dôležité

Vaše telo potrebuje aj tuky. A nie hocijaké, hlavne tie zdravšie s vyšším obsahom nenasýtených mastných kyselín, ktoré pomáhajú absorbovať dôležité živiny z potravy a pomáhajú pri chudnutí. Zdravé tuky pomáhajú telu vstrebať vitamíny A, D a E a sú potrebné pre zdravý nervový systém. Znamená to, že keď budete jesť správne tuky, zlepší sa vám aj nálada. Vyhnite sa stuženým tukom, ktoré sú skryté prevažne v polotovaroch. Do jedálnička zaraďte olivy, olivový olej, mandle, avokádo, lososa, vlašské orechy, ľanové a konopné semená.

Sladko a zároveň zdravo

Za obezitou a srdcovo-cievnymi ochoreniami sa často skrýva nadmerný príjem rafinovaných cukrov. Nemusíte však úplne obmedziť sladké potraviny. Skúste si vyberať tie zdravšie. Dokonca aj niektoré druhy zeleniny sú prirodzene sladké – upečte si cviklu, bataty či tekvicu. Nezabudnite na dostatok ovocia. Telu tak dodáte dôležité vitamíny a ulahodíte aj svojim sladkým chúťkam.

Spánok na lepšiu náladu

Keď je vonku zima a skracujú sa dni, spomalí sa aj váš metabolizmus a telo potrebuje viac spánku. Choďte skôr spať a vstávajte s prvými slnečnými lúčmi. Ak si doprajete viac hodín spánku budete mať lepšiu náladu a ani vás nenapadne ísť v noci vyjedať chladničku.

Pohyb v každom počasí

V zime nezabúdajte na pohyb. Ak nie ste fanúšikom posilňovní, či zimných športov, dobre sa oblečte a venujte aspoň polhodinu denne prechádzke po čerstvom vzduchu. Vďaka nej budete chudnúť, udržíte si dobrú kondíciu, okysličíte mozog a telu dodáte potrebný vitamín D. To všetko vás nabudí energiou do ďalších zimných dní.

Tip na zeleninový vývar, ktorý zahreje a pomôže vám naštartovať metabolizmus:

Potrebujete:

• 2 stredne veľké cibule prekrojené na polovicu

• 5 stoniek stopkového zeleru

• 2 veľké mrkvy

• 1 pór

• kus kelu alebo kapusty pak choi

• 2 petržleny

• 2 veľké kusy rias kombu alebo nori

• 1 šálka hríbov shiitake

• 2 lyžičky čerstvého zázvoru

• 3 strúčiky cesnaku

Postup:

1. Zeleninu s hríbmi dajte do veľkého hrnca a zalejte dostatočným množstvom studenej vody tak, aby zakryla všetku zeleninu.

2. Uveďte do varu. Znížte teplotu a varte približne jednu hodinu.

3. Odstavte a nechajte vývar ochladiť. Potom ho preceďte. Z uvarenej zeleniny si môžete spraviť zeleninové karbonátky.

4. Vývar si nalejte do sklenenej nádoby, vydrží vám v utesnených nádobách aj týždeň. Prípadne si ho zamrazte.

