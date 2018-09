Nepočítajte kalórie. Na veľkosť porcií platí jednoduché pravidlo

Máte zvyk zjesť všetko, čo si dáte na tanier? Možno práve to vám bráni schudnúť. Na správny odhad porcie vám postačia jednoduché pravidlá.

Chcete schudnúť, ale nemáte čas na presné počítanie kalórií či váženie jednotlivých porcií? Pomôže vám jednoduchá pomôcka. Ideálnou mierkou sú pre vás vaše vlastné ruky. Dlaň je veľmi spoľahlivá merná jednotka.

Plný tanier

Z niektorých potravín môžete zjesť množstvo, ktoré sa zmestí do jednej dlane, z iných si môžete dopriať toľko, čo sa zmestí do dvoch rúk. Prečo treba mať vo veľkosti porcií hranice? Americká štúdia z Cornellovej univerzity zistila, že najčastejšie jete toľko, koľko máte položené na tanieri. Pocit sýtosti nie je rozhodujúci a porcie sú priveľké. Máte to zakorenené z detstva, väčšine kládli na srdci zjesť všetko, čo máte na tanieri. Ak je porcia príliš veľká, kilogramy pribúdajú.

Jedna dlaň

Máte chuť na mäso? Nemali by ste si servírovať kus väčší ako je vaša dlaň. Toto množstvo by ste si behom dňa mali dopriať aj z väčšieho ovocia, ako je napríklad hruška, jablko alebo pomaranč. Do jednej dlane by sa mal zmestiť aj denný príjem pečiva či ovsených vločiek. Do dlane sa vám musí sadnúť aj krajec chleba.

Pravda alebo nezmysel? Pomôže vám modrý tanier schudnúť?

Dve dlane

Takéto množstvo sú môžete dopriať z väčšiny príloh ako sú zemiaky, ryža, ale aj cestoviny. Za dve dlane si môžete dať na tanier nakrájanú zeleninu. Obmedzovať sa nemusíte ani v drobnom či bobuľovom ovocí. Z ríbezlí, černíc, malín, ale napríklad aj z čerešní si doprajte aj dve hrste.

Za palec tuku

Na základe týchto zásad si pripravte 3 hlavné jedlá plus desiatu a olovrant. Podľa mnohých štúdií je práve 5 jedál ideálnych nielen pre správne fungovanie metabolizmu, ale i na udržanie štandardnej hladiny cukru. Nájdete však aj iné pravidlo, ktoré sa spája s veľkosťou rúk. Denný príjem bielkovín by sa mal zmestiť do vašej dlane, cukrov by nemalo byť viac ako je vaša päsť a tukov, hoci aj zdravých, si doprajte za palec.