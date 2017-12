Nepribrať cez Vianoce? Pôjde to, no musíte vedieť zopár faktov

13.12.2017

Schudnúť po sviatkoch plných jedla a pitia je viac ako náročné. Asi si to treba premyslieť ešte skôr, ako sa vrhnete do pečenia a potom do jedenia.

Nedať si na Vianoce sladkosť? To naozaj netreba. Ale nie tri kilá!Autor: Shutterstock.com

Máte tendenciu ospravedlňovať svoje krivky či nadváhu vášho dieťaťa genetikou? Za posledných 40 rokov sa miera obezity v populácii asi strojnásobila. Za tých pár rokov sa gény takto zmeniť nemohli! Prečo teda priberáme, keď genetika za tým podľa všetkého nebude? Napríklad aj pre Vianoce...

