VIDEO Toto nečakala: Schudla som 90 kíl, no vyzerám horšie ako predtým!

S obezitou bojovala od puberty. Z morbídnych 180 kilogramov zhodila celú polovicu. Namiesto radosti a užívania si štíhleho tela, prišli komplikácie, s ktorými nerátala.

Karen si veľa vytrpela. No nevzdala to. Autor: Profimedia/ TLC

Pre obrovské množstvo tuku, ktoré ju obaľovalo, nemala partnera, a v 27-rokoch sa stala slobodnou matkou. Svojho syna Charlieho sa však ihneď po narodení zriekla. Priznala, že pre zdravotné ťažkosti, ktoré jej morbídna obezita spôsobovala, by nezvládla starostlivosť o dieťa. Tento čin ju však natoľko zarmútil, že sa svoj život rozhodla obrátiť k lepšiemu.

Karen (vpravo) sa s morbídnou obezitou rozhodla skoncovať. Ničila celý jej život. Profimedia/ TLC

Začala cvičiť, upravila si stravu. „Chcela som raz synovi ukázať svoje lepšie JA, nie trosku, ktorá nič nezvláda," vysvetlila 38-ročná Karen. Išla si tvrdo za svojim a jej cieľavedomosť sa zapáčila aj jej už súčasnému manželovi Kylovi, s ktorým si povedali ÁNO po osemmesačnej známosti. Ani potom nepoľavila. Avšak roky chudnutia obrovského množstva tuku ju neprestali mátať. Hanbila sa pred ním vyzliecť.



Karen s manželom Kyleom. Zdroj: Profimedia.sk/ TLC

Akoby som sa ohavne roztápala

Po schudnutí 90 kilogramov na jej tele viseli veľké, ťažké kusy ovisnutej kože. „Je jedno ako cvičím a čo urobím. Tej nechutnej prebytočnej kože sa nezbavím," povedala zúfala Karen.



Zdroj: Profimedia/ TLC

„Pri pohľade do zrkadla sa cítim ako ohavný roztápajúci sa snehuliak. Vyzerám horšie ako predtým!" posťažovala sa Karen pred kamerami programu o premenách, Skin Tight. Dúfala, že bude mať šťastie a pomôžu jej s veľkým fyzickým problémom, ktorý jej bránil v šťastí.

Podarilo sa, ujali sa jej chirurgovia. Naplánovali jej dlhý zoznam operácií. Okrem odstránenia prebytočnej kože, jej navrhli plastickú operáciu pŕs, vypnutie kože na pažiach a bruchu. Vedela, že ju čaká strastiplná cesta a bolesť, no myslela iba na to, že sa zbaví všetkého, čo ju ťaží fyzicky i psychicky.

Mohla zomrieť

Po odstránení neuveriteľných 7 kilogramov kože sa zdalo, že je všetko v poriadku. No počas toho, ako sa Karen zotavovala, sa jej matke, povolaním zdravotnej sestre, niečo nepozdávalo. Odviezla ju do nemocnice, kde potvrdili prítomnosť nebezpečných krvných zrazenín v pľúcach a v nohe. Rýchla reakcia matky jej zachránila život. Ak by jej ich neuvoľnili včas, neprežila by.

„Dnes sa cítim lepšie, ako kedykoľvek predtým. Som plná očakávaní do budúcnosti," hovorí šťastná Karen, ktorá si chce s manželom založiť rodinu, pracovať na viere v samú seba a nadobudnúť veľa psychickej sily na to, aby sa skontaktovala so svojim synom.

Foto: Profimedia.sk/ TLC

