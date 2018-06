Kilá sa vracajú ako bumerang? Uistite sa, že predídete jo-jo efektu

Ak ste niekedy skúšali držať poriadne prísnu diétu a pekne ste schudli, pravdepodobne ste časom nabrali všetky kilá späť. Prečo to nefunguje?

Britskí neurológovia sa snažili rozlúštiť záhadu, prečo nízkokalorické diéty nefungujú dlhodobo a človek takmer s istotou skončí tak, že znova naberie stratené kilá a často aj nejaké navyše. Tvrdia, že odhalili dôvod.

Mozog v tom má jasno

Za všetkým je náš mozog, ktorý sa urputne snaží stratu kíl nahradiť. „Naše mozgy kontrolujú našu hmotnosť, náš metabolizmus aj náš hlad,“ vysvetľuje doktor Jason McKeown. „Prakticky všetky štúdie za posledných päťdesiat rokov neustále dokazujú, že hypotalamus je ‚riadiace stredisko‘ našej hmotnosti. Náš mozog má veľmi jasný pohľad na to, koľko by sme mali vážiť a snaží sa anulovať a prekonať naše pokusy o zhodenie.“

Foto: Shutterstock.com

Testujú novú neurotechnológiu

Mozog je podľa neurológov ten „záškodník“, ktorý ničí naše úsilie a vracia nám ťažko zmiznuté kilá späť. „Váš mozog nie je spokojný s vašou novou nízkou hmotnosťou,“ tvrdia lekári. Podľa McKeowna sme akoby naprogramovaní na istú hmotnosť, pri ktorej je náš mozog spokojný a jedinou možnosťou, ako schudnúť z dlhodobého hľadiska je „reset“ mozgu. Neurológ už testuje špeciálnu technológiu – súpravu, ktorú si záujemcovia o schudnutie budú nasadzovať na hlavu na jednu hodinu denne počas dvoch až troch mesiacov. Výsledky ešte nie sú známe, no lekárom sa na testovanie hlásia tisícky záujemcov.

Zatiaľ spoliehajte na seba

Kým ale chudnúcu súpravu na hlavu uvedú do praxe, čo nie je tiež isté, treba sa spoľahnúť na seba a svoju vôľu. Dôležité je neskúšať rýchle metódy chudnutia, ktoré vás vyhladujú do nepríčetnosti. Skúste skôr postup založený na zdravom životnom štýle, ktorým budete chudnúť pomaličky, no tak, aby bola väčšia šanca, že to zvládnete. Ak pri tomto spôsobe vydržíte už navždy, výsledky sa dostavia napriek „záškodníckej“ snahe vášho mozgu, ktorému sa páčite takí, akí ste...