Upracte kuchyňu a schudnete! Vedci potvrdili, že v neporiadku viac priberáme

Príjemné prostredie pôsobí príjemne aj na psychiku. A dobre naladená hlava dokáže lepšie zvládnuť, ak sa chcete vrhnúť na chudnutie. Čo s tým má kuchyňa?

Psychológ Peter Walsh už roky propaguje teóriu, že ľudia, ktorí bojujú s neporiadkom, majú až o 80 % väčšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť nadváhou. Žijú totiž v chronickom strese, pri ktorom telo produkuje špecifické hormóny a chemické látky a preto inak rozkladá telesné tuky. Aj feng šuej tvrdí, že svoj dom zbavíte negatívnych vibrácií, ak ho pekne vyupratujete. Tak prečo nezačať kuchyňou?

Chaos znervózňuje

Odborníci urobili zaujímavý pokus. Skupine žien povedali, že budú vypĺňať dotazník, no musia chvíľu počkať na organizátorov. Časť žien nechali čakať v kuchyni plnej neporiadku, so špinavým riadom naskladaným v dreze, s rozčítanými starými novinami, vyzváňajúcim telefónom, vyhrávajúcim rádiom. Druhá časť čakala v čistej a upratanej kuchyni.

Obe skupiny mali k dispozícii misky s malým občerstvením – mrkvou, so suchármi a s cookies. Už po desiatich minútach čakania zhltli dámy v rozhádzanej kuchyni o 53 kalórií viac ako ich kolegyne vyčkávajúce v útulnom prostredí. Navyše, ženy v neporiadku nelákalo chrúmať mrkvu či sucháre, vyjedali hlavne cookies. Akoby si sladkosťami „liečili“ nepríjemné pocity.

Myseľ pod kontrolou

Pri druhom pokuse opäť rozdelili výskumníci ženy do dvoch skupín. Jedna časť si mala premyslieť, čo napíšu o období svojho života, keď mali veci pod kontrolou a cítili, že všetko majú dobre zorganizované.

Ženy v druhej skupine si mali spomenúť na chvíle, keď bol ich život stresujúci a mimo kontroly. Potom obe skupiny pomiešali a časť žien písala svoju úlohu v chaotickej kuchyni, druhá časť v upratanej kuchyni. Zistilo sa, že najviac toho pojedli ženy umiestnené do rozhádzanej kuchyne, ktoré písali o období svojho života, keď bol mimo ich kontroly. Tie, ktoré boli tiež v neupratanej kuchyni, no premýšľali a písali o usporiadanej časti svojho života, zjedli o celých 100 kalórií menej! Ešte menej zjedli ženy v upratanom prostredí, bez ohľadu na písanú tému.

Poriadok a pokoj

„Najhoršie pre vaše stravovanie je, ak ste v chaotickom prostredí a navyše máte chaos v hlave. Akoby vtedy ľudia premýšľali spôsobom, že všetko je mimo kontroly, tak prečo by som nemohol byť aj ja,“ vraví hlavný autor štúdie Lenny Vartarian, docent psychológie na univerzite v New South Wales v Austrálii. Zároveň sa však ukázalo, že ak máte svoju myseľ, a teda aj život, pod kontrolou, neporiadok vaše diétne plány zďaleka tak nezasiahne.

„Ak nemáte chuť pribrať, sú tu dve možnosti prevencie. Napríklad pomocou meditácie dostaňte svoju myseľ pod kontrolu, to je spôsob, ako lepšie odolať nutkaniu pojedať. Alebo jednoducho udržiavajte poriadok vo svojej kuchyni,“ s úsmevom radí spoluautor štúdie profesor Brian Wansink, známy odborník na meniace sa stravovacie návyky. Hoci sa štúdia robila len so ženami, to isté platí podľa jej autorov aj pre mužov.

Základné pravidlá poriadku v kuchyni:

Ak kúpite čosi nové, zbavte sa niečoho starého! Napríklad súpravu nových pohárov nepridávajte do skrine k pôvodným, tie vyhoďte alebo darujte. Stačí vám jedno! Jedna vývrtka, jedna súprava grilovacieho náradia... Nezhromažďujte zbytočne veľa predmetov. Používajte veci pravidelne! Ak ste na elektrický odšťavovač citrusov či špeciálnu panvicu na šišky nesiahli aspoň rok, preč s nimi, zbytočne zaberajú priestor.

