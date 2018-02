Obezita jej privodila zdravotné problémy. Dnes šokuje štíhlosťou a krásou

Mladá 21-ročná Alex Boon-Tennet sa vykŕmila na 114,9 kg. Nedokázala prejsť 400 metrov bez toho, aby nelapala po dychu. Trpela ukrutnými bolesťami kĺbov, jej telo doslova nezvládalo nápor vysokej hmotnosti.

Bod zlomu prišiel po návšteve lekára, ktorý ju prosil, aby schudla. „Dojalo ma to. Vedela som, že výsledky vyšetrení sú zlé, ale netušila som, že sú až také zlé,“ povedala Alex, ktorá jedla za dvoch. „Jedlo som zbožňovala, zajedala som svoje emócie, nudu, stereotyp, ale aj stres. Jediné, čo mi urobilo radosť, bolo jedlo,“ spomína si na ťažké časy.

Zahanbená

Necítila sa dobre. Trpela nielen psychicky, ale aj fyzicky. „Prestala som chodiť do nákupných centier, pretože som mala paniku z toho, že všetci budú na mňa ukazovať prstom. Problém mi spôsoboval aj let lietadlom. Zahanbená som vždy musela žiadať o predĺženie bezpečnostnú pásu. Nenávidela som nakupovanie oblečenia. Vždy som mala pri ňom slzy v očiach, pretože som nemohla nájsť svoju veľkosť,“ hovorí Alex, ktorej obezita strpčovala život. Mala nízke sebavedomie, svoje telo priam neznášala.

Bez úspechu

Mladá žena vyskúšala všetky možné diéty, absolvovala rôzne programy na zníženie telesnej hmotnosti a dodržiavania prísneho stravovania. Ale bezvýsledne. Z domu vypratala všetko nezdravé jedlo, zmenila stravovacie návyky, no nič nefungovalo. „Aj keď sa mi podarilo pár kíl schudnúť, do niekoľkých dní to bolo naspäť. Keď som sa opäť rozhodla postaviť sa na váhu, z toho vysokého čísla som bola zhrozená. Už som fakt nevedela, ako ďalej,“ dodala smutne.

Rozhodnutie

Napokon v marci minulého roku urobila ťažké rozhodnutie. Zaumienila si, že pôjde na operáciu žalúdka. Odobratie časti žalúdka ju zbavila 44 kilogramov. „Nebolo to jednoduché rozhodovanie, ale vyskúšala som všetko, nič však nezaberalo, preto som sa rozhodla podstúpiť operáciu,“ povedala Alex, z ktorej sa stal nový človek.

Odkaz

„Cítim sa skvele. Pozerám sa na seba do zrkadla a neviem sa vynadívať," hovorí šťastná Alex, ktorá si momentálne užíva aktívny a zdravší život. Každý deň sa snaží prejsť 10 000 krokov. „Verte, že nie vaša hmotnosť predstavuje krásu. To, akí ste štíhli alebo tuční nerozhoduje o tom, aká ste osobnosť. Všetci ste osobnosti, bez ohľadu na to, či ste obézni, štíhli, vysokí, nízki, tmaví alebo svetlí. Ak sa snažíte schudnúť, prajem vám veľa síl. Buďte trpezliví, malé kroky správnym smerom sú lepšie ako žiadne,“ radí Alex, ktorá svoje rozhodnutie vôbec neľutuje.

„Život, ktorý som získala, je úžasný. Konečne môžem robiť bežné veci bez toho, aby som mala bolesti. Môžem ísť medzi ľudí a nemám pocit, že by na mňa všetci civeli. Už nie som väzňom vo svojom vlastnom tele,“ uzatvára spokojná Alex.

