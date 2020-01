Odborníci na výživu odporúčajú: Najlepšie a najhoršie diéty roku 2020

Zbaviť sa pár nadbytočných kíl nemusí byť hračka. Vždy si to vyžaduje dávku sebazaprenia a odriekania. Nezabúdajte, že s chutnou diétou pôjde všetko ľahšie.

U.S. News and World Report prináša pravidelne začiatkom roka rebríček najobľúbenejších diét, ktoré zoraďujú odborníci na výživu do niekoľkých kategórií. Na svete existuje mnoho diét, no a o väčšine sa povráva, že sú zbytočné. Buď po nich príde neželaný JO-JO efekt, vďaka ktorému do pár mesiacov priberiete svoje vydreté kilá naspäť, alebo si nimi zničíte zdravie. Svetoví odborníci si tento rok posvietili na 35 diét. Rebríček tých najlepších zostavili, aby tak pomohli pri výbere správnej diéty a najmä aby poukázali na tie, ktorým by ste sa mali vyhnúť.

NAJ diéta roka

Najlepšou diétou podľa celosvetových odborníkov je už tretíkrát po sebe stredomorský jedálniček. Táto diéta nie je žiadnym novým trendom, o jej prednostiach sa hovorí už od renesancie. Stredomorská strava sa spája s dlhovekosťou, lepším zdravím čriev či nižším rizikom srdcových chorôb. Stredomorská diéta je inšpirovaná najmä stravovaním v Grécku, Taliansku a Španielsku v 40. a 60. rokoch minulého storočia.



Zdroj: Shutterstock

Základom diéty je vláknina, teda zelenina, ovocie, orechy, ryby, olivový olej, ľahké mäsá, strukoviny, celozrnné výrobky, dostatočný pitný režim nesladených nápojov, no a v obmedzenom množstve je možné konzumovať aj červené víno (1dcl za deň). Stredomorský jedálniček je ľahký, chutný a dobre stráviteľný. Polovicu taniera by mala tvoriť zelenina, štvrtinu príloha (sacharidy) a štvrtinu ryba alebo mäso (bielkoviny). Ideálne je konzumovať zeleninu ku každému jedlu.

Stredomorská strava sa stala najlepšou diétu pre zdravé stravovanie, najjednoduchšou stravu na kombinácie, najlepšou stravou pre cukrovkárov a vyhrala aj v kategórii najlepšia rastlinná strava.

V zozname NAJ diét nájdeme aj:

2. Flexitariálna strava: Strava pre ľudí, ktorých láka vegetariánstvo, ale nevedia sa vzdať úplne mäsa. Základom jedálnička flexitariána je takpovediac vegetariánska strava. Patrí do nej veľa ovocia, zeleniny a celozrnných výrobkov. Mäso si môžete dopriať 2-krát týždenne, lepšie je však biele, ako červené.

3. DASH diéta: Vznikla za účelom zlepšenia zdravotného stavu, a to najmä zníženia krvného tlaku. Táto diéta však ukázala, že dokáže nielen účinne znížiť krvný tlak, ale aj hmotnosť. Pri DASH diétu je najlepšie nekupovať žiadne polotovary a variť z čerstvých surovín. Vyhnite sa umelým dochucovadlám obsahujúcim zbytočne veľa soli, ktorá by vám mohla uškodiť.

Najhoršie diéty

Na chvoste rebríčka sa umiestnili Dukanova diéta, Ketónová diéta a Whole30 diéta. Tie pokladajú odborníci za reštriktívne a neudržateľné z dlhodobého hľadiska. Každá z týchto 3 diét vynecháva z jednálnička celé potravinové skupiny, čím nemáte šancu získať pre vaše telo všetky potrebné živiny.

Kompletný rebríček najlepších diét roku 2020:

Najlepšia strava celkovo: Stredomorská strava

Najlepšie chudnutie: Diéta Weight Watchers

Najlepšie rýchle chudnutie: HMR strava

Najlepšia strava pre zdravé stravovanie: Stredomorská strava

Najjednoduchšia diéta: Stredomorská strava

Najlepšia strava pre cukrovku: Stredomorská strava

Najlepšie stravovanie pre srdce: Ornish Diet

Najlepšia komerčná strava: Diéta Weight Watchers

Najlepšie rastlinné stravovanie: Stredomorská strava

