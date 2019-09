Potrebujete pri chudnutí pomoc odborníka? Rýchly test zistí akého

Schudnúť môžeme a dokážeme všetky. Ide len o to, či to zvládneme samé, alebo by nás pri tom mal niekto viesť, podržať a tiež udržať. Kto sa hodí k vám?

Chudnúť neznamená len obmedziť jedálniček na zeleninu. Ak si nie ste istá, či na to idete zdravo a rozumne a či vám to aj vydrží, možno neuškodí poradiť sa s odborníkom.Autor: Shutterstock

Niektoré z nás dokážu schudnúť bez väčších problémov aj samé. No ide skôr o svetlé výnimky. Mnohým z nás by pomohol výživový poradca alebo osobný tréner. Kto ďalší dokáže pomôcť pri chudnutí a kto by mohol byť nápomocný práve vám? Skúste si spraviť tento test a možno na to prídete. Spočítajte si, ktoré číslo ste v odpovediach označovali najčastejšie. A ešte čosi – ak chcete schudnúť viac ako 15 kíl, skonzultujte najprv svoj zámer s lekárom. Aby ste si neublížili.

Tri čaje, ktoré naštartujú chudnutie a zaručia zhadzovanie kíl

Odpovedzte na otázky

A. Čo je podľa vás je pri chudnutí najdôležitejšie:

cvičenie psychika jedálniček duša kalórie, čiže príjem a výdaj energie

B. Aby ste mohli dobre zhadzovať, potrebujete:

partnera pri chudnutí radcu, ktorý vás priebežne bude viesť učiteľa, ktorý poradí, ako na to duchovného vodcu presné informácie

C. Motivovať vás dokáže najviac:

pravidelný dozor otvorené porozprávanie s niekým, kto vám porozumie presné inštrukcie najmä ohľadom jedálnička pocit, že konečne začnete mať rada samu seba pravidelný prísun nových druhov cvičení

4 rýchle, veľmi chutné a úžasne jednoduché recepty vhodné pri chudnutí

D. Čo sa týka chudnutia, najviac vás vystihuje:

Stále začínam, ale nikdy nič nedotiahnem. Som skúsená dietárka a veľmi dobre poznám jo-jo efekt. Nemám potuchy, čo robiť, keď chcem schudnúť. Skúšala som všetko, a nič nefunguje. Viem, ako na to, len potrebujem trochu nakopnúť.

E. V práci by vás hodnotil nadriadený asi takto:

Zvládne čokoľvek, ale potrebuje spätnú väzbu a pochvalu. Vie vziať veci a zodpovednosť do vlastných rúk. S dokonalými inštrukciami dotiahne všetko do konca. Nebojí sa nových veci a metód. Vymyslí a splní väčšinu úloh sama.

Chcete schudnúť bez diét a odopierania si? Takto sa vám to podarí

Výsledky testu

Najviac odpovedí 1. - Potrebujete osobného trénera

Osobný tréner vás prinúti pravidelne cvičiť, bude vás silno motivovať a povzbudzovať. Jeho prístup by mal byť individuálny. Nejde o lacný špás, ale mohli by ste absolvovať pár tréningov, podučiť sa a ďalej už cvičiť a trénovať sama.

Najviac odpovedí 2. – Pomôže vám tréner alebo psychológ

Takzvaného kouča vyhľadajte v prípade, že máte chuť zmeniť svoj život a nebojíte sa otvorene porozprávať aj o svojich tienistých stránkach. Vďaka jeho vedeniu si odpoviete na rad otázok vrátane tých, ktoré vyplývajú z problémov s nadváhou. Zmeníte tak pohľad na život, na svoju postavu, vzťah k jedlu a podobne. Vďaka práci s odborníkom prijmete plnú zodpovednosť za svoj život aj za to, koľko vážite.

Najviac odpovedí 3. – Ste vhodný klient pre výživového poradcu

Odporučí vám jedálniček šitý na mieru a vhodné pohybové aktivity. Výživový poradca vás zmeria, odváži, bude váš sprievodca redukčným jedálničkom a pomôže vám zmeniť niektoré návyky, ako napríklad večerné vyjedanie chladničky. Udržať si motiváciu ale bude hlavne na vás.

Za týždeň pol kila, za mesiac dve. Zbavte sa ich bez diét a obmedzovania!

Najviac odpovedí 4. - Nájdite si alternatívneho odborníka

Mohol by to byť špecialista na čínsku medicínu, homeopatiu, akupunktúru, ajurvédu, reflexnú terapiu, meditáciu, masáže... Vyberajte ale obozretne, radšej sa objednajte na vstupnú konzultáciu a až potom sa rozmyslite, či chcete s týmto človekom pracovať ďalej. Hlavným cieľom alternatívneho poradcu nie je vaša schudnutie, ale pomôže vám pri akceptovaní seba samej, ukáže cestu k uvoľneniu, k dobitiu energie, lepšiemu životnému pocitu. Pri chudnutí je psychika vlastne najdôležitejšia...

Najviac odpovedí 5. – Stačíte si sama

Chcete schudnúť a viete, že musíte cvičiť, zdravo a menej jesť. Všetky informácie si viete nájsť aj na internete, poznáte zásady zdravého jedálnička, máte športové základy, tak už len pustiť sa do toho. Ako prvý krok by mohlo byť zakúpenie permanentky do fitka a prekontrolovanie chladničky a vyhádzanie toho, čo sa tam pri chudnutí nehodí.

Rozoznáte kvalitné korenie? Čo si všímať na paprike, čiernom korení či bylinkách?