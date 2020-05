Pravda o chudnutí z brucha. Prvý krok nespočíva v jedle ani cvičení, prekvapuje fitness tréner

Neveríte, že pár centimetrov z pása si uberiete za pár sekúnd? Nechajte si poradiť od odborníka, ako na to.

Ktorá žena by nechcela mať krásne, štíhle brucho bez „vytekajúceho" tuku? Všade, kam sa pozriete, nájdete zaručené tipy na chudnutie brucha. Je to však naozaj také jednoduché? Aká je skutočná pravda o cielenom chudnutí brucha? Na tieto otázky odpovedá tréner Ľuboš Gsch.

Stačí cvičiť brucho?

Cielený tréning brucha je, samozrejme, možný. Spornou otázkou zostáva, aký je účinný. Brucho ako svalová partia je len jedným kusom skladačky, tela. Tréning len jednej časti tela môže byť často kontraproduktívny. Telo je a aj pracuje ako celok. Preto je celkové zameranie sa na tréning celého tela v 99 percentách účinnejší ako tréning zameraný na jednu partiu. „Odpoveďou teda nie je zamerať tréning/chudnutie samostatne len na brucho. Jeho výsledky sú však vo väčšine prípadov chabé. Sú špecifické metódy rozvoja jednotlivých častí tela, tieto však nie sú vhodné ani účinné pre začiatočníkov alebo netrénujúcej populácie. Naopak môžu byť veľmi účinné u pokročilých trénujúcich a športovcov," hovorí Ľuboš Gsch.

Dodáva však, že skutočný rozdiel nie je v stupni trénovanosti. Prioritné sú skôr premenné ako pravidelne a špecificky zameraný tréning, životný štýl, denný a nočný režim, ostatný tréning, spánok, regenerácia, výživa, a tak ďalej.

Chrbát podrží brucho

Možné „chudnutie z brucha“ sa začína už v správnom držaní tela. A to vzpriameným postojom s hlavou v predĺžení chrbtice, nie jej predsunutím. Nesprávne držanie tela je rovnakým „postihom“ populácie ako samotná obezita. Odhliadnuc od zdravotných benefitov správne držanie tela zoštíhľuje. „Množstvo ľudí, s ktorými pracujem, ma navštívilo s požiadavkou zmenšiť obvod pása. V mnohých prípadoch ide najmä o ľudí, ktorý z dôvodu nesprávneho držania tela mali problémy s veľkým bruchom. Pritom obvod pása nebol kritický, oni to brucho proste vyvaľovali preto, že zabudli správne držať svoje telo," vysvetľuje Ľuboš Gsch.

Posilňujte brucho pri bežných aktivitách

Asi najjednoduchšie čo môžeme urobiť počas bežných dní, je chodiť a sedieť vzpriamene. Kabelku či nákup striedavo noste na oboch stranách prípadne ich noste pred telom so zapájaním brušných svalov. Okrem toho môžete sedieť na fitlopte alebo chodiť v jednej línií po pätníku, čiare na chodníku alebo súvislom rade dlažby. Sú to pomerne jednoduché záležitosti, ktoré nám pomôžu zapojiť brušné svalstvo.

Cvičte pre radosť zo života

Spravidla sa proces cvičenia začína určitým nakopnutím. Ak už má človek správnu motiváciu, ide za výsledkami. To je najideálnejší scenár. „V prípade, že sa dostaví nechuť alebo neraz aj odpor k pohybu, sú v podstate dve možnosti. Prekonať sa a urobiť všetko potrebné alebo tréning vynechať a prehodnotiť či a čo mi stojí za to cvičiť. Opäť je to skôr o tom, aká je každý z nás osobnosť. Nie je jedno lepšie ako druhé. Obe sú len možnosti," konštatuje tréner Ľuboš Gsch.

