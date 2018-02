Priberáte z ovocia? Z ktorého najrýchlejšie stúpa hmotnosť?

Čerstvé ovocie je ideálnym zdrojom vitamínov, nemôžete ho však zjesť neobmedzené množstvo. Koľko a kedy si ho dať na tanier?

Dopujete sa ovocím, aby ste si vylepšili postavu? Aj pri konzumácii fruktózy by ste mali by obozretnejší. Pred niekoľkými rokmi prebehol experiment v Kalifornii, ktorý poukazoval na to, že fruktóza sa rýchlo premení na žalúdočný tuk. Skupina dobrovoľníkov prijímala počas 10 týždňov 25% svojho energetického príjmu z čerstvej fruktózy. Všetci pribrali okolo 1,5 kg a to predovšetkým v oblasti brucha.

Pozor na cukor

Práve príliš veľa tuku v oblasti brucha je rizikovým faktorom pre vznik srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky, ale zvyšuje i riziko rakoviny, uviedol ďalej nemecký portál Focus. Podľa odborníkov by ste mali príjem cukru, ale i vitamínov zabezpečiť najmä pravidelným príjmom zeleniny. Niektorí dokonca odporúčajú pomer ovocia k zelenine 1:4. Namiesto hrozna chrumkajte napríklad mrkvu. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča denne prijať maximálne 25 g cukru. Často však prijmete aj štvornásobok. Vo forme sladkých nápojov, rýchleho občerstvenia či iných hotových jedál dostanete do tela behom dňa aj 100 g cukru.

Aj štíhle brucho je hladné! Pripravte si olovrant, ktorý ho udrží vo forme

Navodí pocit sýtosti

Fruktóza má v porovnaní s inými druhmi cukru aj svoje výhody. Hladiny cukru v krvi stúpa v tomto prípade pomalšie a vláknina z ovocia výborne zaplní žalúdok. Zároveň sa oproti konzumácii „klasickému“ cukru znižuje riziko vzniku cukrovky. Výhodou je, že vďaka vyššej sladkosti čerstvého ovocia zaženiete chuť na sladké a nezjete balík cukríkov. Nevýhodou fruktózy je, že mnoho ľudí má problémy z je trávením. Ovocie by ste si mali servírovať skôr doobeda ako večer.

FOTO: Pobláznila vás surová strava? Z raw sa dá aj pribrať, varuje odborníčka

Vyberte si správne

Ktoré ovocie by ste mali prijímať len s mierou? V prvom rade si dávajte pozor na banány, hrozno, sladšie odrody jabĺk, hrušky a sušené ovocie. Napríklad sušené hrozienka pozostávajú z jednej tretiny len z čistého cukru. Príliš často si nepochutnávajte ani na slivkách. Menej ako 5% fruktózy sa nachádza v marhuliach, broskyniach, mangu, papáji, melóne a bobuľovom ovocí. Väčším problémom ako fruktóza z čerstvého ovocia, je tá, ktorá sa skrýva v priemyselne vyrábaných potravinách. V tomto prípade musíte len čítať etikety.

Čítajte aj: