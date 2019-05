Prídete o svaly a potrápi vás vlčí hlad. Vyškrtli ste priveľa kalórií?

Aj zhadzovať kilogramy treba s rozumom. Hladovať sa určite neoplatí, lebo organizmus vám to poriadne spočíta.

Pri vylepšovaní určite nesiahnite po jednostranných diétach, ktoré sú založené na nízkom energetickom príjme. Snažte sa skôr vyskladať zdravý jedálny lístok. Dramatické zníženie kalórií vám prinesie viac problémov ako úžitku. Môže sa vám stať, že síce budete mať vysnívané krivky, ale chýbať vám bude energia na to, aby ste si ich naplno užili.

Prevalcuje vás únava

Vyškrtnete z vašej stravy drvivú väčšinu cukru? Ak sa hladina cukru trvalo nezvýši, objavia sa problémy s koncentráciou. Pocítite únavu, nepokoj, ale objaviť sa môže i nervozita či závrat. Ideálne je udržať hladinu cukru na konštantnej úrovni. Navyše nie je cukor ako cukor. Drastické preškrtanie jedálneho lístka bude mať presné opačný efekt, telo sa bude držať svojich rezerv. Trávenie sa spomalí a zastaví sa i strata tuku. Objaviť sa dokonca môže vlčí hlad.

Studený dotyk

Objavuje sa najmä večer a je to len prirodzená reakcia na to, že žalúdok je prázdny. Telo doslova túži po výdatnej kalorickej bombe. Nízky energetický príjem môže vyústiť aj do problémov so studenými rukami a nohami. Organizmus potrebuje energiu na udržanie telesnej teploty. Ak mu chýba, prednosť v zásobovaní krvou majú životne dôležité orgány. Ruky a nohy sa dostávajú v zásobovaní na posledné miesta a sú studené. Budete tak nielen hladní, ale i uzimení.

Kde sú svaly?

Štíhle telo nebude však pôsobiť pevne. Organizmus spočiatku bude spaľovať tuk, ale neskôr prejde na svalovú hmotu. Dlhodobý kalorický deficit vás môže stáť svaly. Riešenie je jednoduché, vzdajte sa extrémov a prejdite na zdravú životosprávu. Pravidlo je jednoduché, koľko kalórií, prijmete, toľko musíte spáliť.