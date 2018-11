Spolu sa chudne ľahšie. 100-tisíc kíl chcú za dva roky zhodiť v španielskom meste

4000 obyvateľov galícijského mesta Narón sa rozhodlo spoločne chudnúť s poriadnym cieľom. Zatiaľ sa im darí.

Chudnutie nie je veľmi zábavná záležitosť - musíte rátať kalórie, vzdať sa nezdravých pokrmov a alkoholu, a veľa sa hýbať. Spája sa s menším či väčším odriekaním.

Spoločne sa chudne ľahšie

Keď sa však chudne hromadne, ide to ľahšie, myslia si obyvatelia galícijského mesta Narón. Viac ako 4000 ľudí sa rozhodlo do roku 2020 zhodiť spoločne 100 000 kg. To je približne 10 percent občanov. Projekt beží od začiatku tohto roka a už sa ukazujú prvé úspechy. Maria Teresa Rodriguez vážila ešte v marci 82 kíl. „Teraz mám 70,“ chváli sa 55-ročná žena. Denne sa pol hodinu venuje športu. „Behám s priateľmi. Chodí s nami aj osemdesiatnička. Odkedy som začala cez víkendy tancovať, prestali ma bolieť nohy.“

Myšlienka hromadnej diéty prišla na um miestnemu lekárovi Carlosovi Piñeirovi. „V 21. storočí ľudia zabúdajú, že sú vlastne stvorení na chodenie a behanie,“ uvažuje 63-ročný Galícijčan. S podporou mestského zastupiteľstva vyzval občanov mesta, aby zdravšie jedli a viac sa hýbali. S ľuďmi, túžiacimi zbaviť sa tukových vankúšov, odvtedy pravidelne v parku športuje.

Galícijská kuchyňa je ťažká

Zo 40 000 obyvateľov mesta má podľa lekára asi 9000 nadváhu, 3000 je skutočne obéznych. Galícia je región na severozápade Španielska, ktorý sa podľa štúdie španielskej Kardiologickej spoločnosti pýši najväčším podielom tučných ľudí v krajine. „Pre daždivé počasie sa viac zdržiavame doma a denne prijímame veľa kalórií,“ tvrdí Piñeiro. Galícijská kuchyňa je známa obrovskými porciami, domáci obľubujú najmä ťažké, mastné jedlá. V provincii, ktorá leží na severozápade Španielska pri Atlantickom oceáne, sa so stredomorskou stravou stretnete len zriedka.

Potvrdzuje to aj 65-ročný Conrado Vitela Villamar, ktorý začal pravidelne športovať a zmenil aj stravovacie návyky: „Hovoríme, že z prasaťa sa dá zjesť všetko, od chvosta až po nos. Ako prvé som musel vyradiť z jedálneho lístka vnútornosti, bôčik a nárez.“

Zapájajú sa aj deti

Maria Teresa, Conrado aj ostatní účastníci programu pravidelne navštevujú zdravotné centrá, kde ich vážia. Odborníci každému individuálne odporučia, ako najlepšie trvalo znížiť nadváhu a eliminovať tak riziko chronických civilizačných chorôb. Aj 18 reštaurácií v meste chce prispieť k projektu a ponúka zdravšie pokrmy. „Miesto soli používam riasy a maslo s olivovým olejom,“ prezrádza majiteľ reštaurácie Diego Platas.

Lekár Carlos Piñeiro tvrdí, že nie je ľahké presvedčiť dospelých, aby zmenili životosprávu. Preto sa snaží zapojiť do programu aj deti, aby si čo najskôr uvedomili, čo je zdravý životný štýl. Na miestnej škole prebieha pilotný projekt. Deti hodinu denne cvičia, a napríklad pri čítaní trénujú na rotopede. Cez vyučovacie prestávky sa prechádzajú po plážovej promenáde. Učiteľka María José Cazorla im je príkladom, v priebehu roka schudla 14 kg.