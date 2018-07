Stačí jednoduché pravidlo od 5 do 1 a váha pôjde dolu. Peganská diéta je novým hitom

Stále nové smery v chudnutí vymýšľajú kombinovať to najlepšie z najlepšieho. Vyskúšajte novinku v stravovaní a zhoďte pár kíl.

TUKOVÉ bunky spáľte lúčmi. Aha, ako ľahko to ide!

Protiklady sa priťahujú a tak je to aj v tomto prípade. Jeden z najnovších trendov v chudnutí prináša prekvapivú kombináciu dvoch opačných stravovacích štýlov a vyberá z nich najlepšie z najlepšieho. Peganská diéta je kombináciou dvoch populárnych výživových smerov - veganstva a paleo stravovania. Zatiaľ čo vo veganskom jedálničku by ste živočíšne produkty vrátane mäsa, vajec a mliečnych výrobkov hľadali márne, podstatou palea je naopak ich zvýšený prísun. Zdá sa vám takáto hybridná diéta nelogická? Paradoxne majú veľa spoločného.

Čítajte aj: Chudnite ako Francúzka: Jedzte všetko, len s jedným ALE a kilá pôjdu dolu

Jednoduché pravidlo

Oba štýly, z ktorých sa pegaská diéta skladá, majú spoločné črty. Vynechávajú priemyselne spracované potraviny, rafinovaný cukor a zahŕňajú veľa ovocia a najmä zeleniny. Peganská strava je preto nabitá vlákninou a obsahuje zdravé tuky, ktoré vás zasýtia nadlho a zároveň pomáhajú schudnúť. Hoci mäso povoľuje, mali by ste sa zamerať na chudé mäso a aj to v obmedzenom množstve. Úplne vyraďte zo svojho jedálnička jedlá s vysokým glykemickým indexom. Napríklad škrobovú zeleninu ako zemiaky, tekvica alebo bataty. Zabudnúť by ste tiež mali na strukoviny, ktoré sú ťažšie stráviteľné. A nakoniec vyhnite sa lepku a mliečnym výrobkom.

Škandinávska strava je zdravým hitom. Skúste ich MENU!

Ako pegan funguje

Platí jednoduché pravidlo 5,4,3,2,1. Čísla znamenajú pomer hlavných zložiek potravín. Jedlá by ste si mali pripraviť sami. Budete jesť tri hlavné jedlá denne, plus dve občerstvenia. Súčasťou stravy sú mäso aj ryby, ale len v malých množstvách. A k tomu jeden bonus! Máte povolený jeden „ podvádzací deň” spolu s dvomi dezertami a dvomi alkoholickými nápojmi týždenne.

Diéta skončila, čo teraz? 7 tipov, ako si nechať telo PO PREMENE

Pravidlá peganskej diéty:

5 porcií a viac zeleniny

4 porcie sacharidov - najmä ovocie s nízkym glykemickým indexom, ale aj quinoa, proso, amarant, divá ryža

najmä ovocie s nízkym glykemickým indexom, ale aj quinoa, proso, amarant, divá ryža 3 porcie bielkovín - chudé mäso, ryby a vajcia z overených chovov

2 porcie zdravých tukov - avokádo, olivový olej a orechy

1 porcia rastlinnej náhrady mliečnych výrobkov

Môže vás zaujímať: