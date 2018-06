Ste hladné alebo zbytočne mlsáte? Zistite TESTOM za pár sekúnd

Stále musíte niečo dzobkať alebo myslíte na to, čo dobré by ste si dali. Autopilot pre únik zo stresu, nudy a možno potreba pozitívnej emócie. Našli ste sa v tom?

Zasa by ste radi maškrtili niečo hriešne dobré? Autor: Shutterstock.com

Je možné, že nutkavými myšlienkami na jedlo alebo sladkosti strávite veľa času, ktorý by ste mohli vložiť do niečoho zmysluplnejšieho. Aj v práci preto prokrastinujete. Alebo doma zajedáte zlosť či smútok. Ide o takzvaný „emocionálny hlad".

Ste v tom nevinne

Trošku vám odoberieme výčitky. Dokonalé spojenie chutí a kombinácia tukov, soli a jednoduchých cukrov pôsobia presne na časť mozgu, ktorá je stimulovaná pri pocitoch uspokojenia.

Výrobcovia potravín, ktoré sú vysoko návykové to využívajú. Akonáhle vyžadujete pocit komfortu, vynorí sa spomienka na ich chuť,a vzniká ťažko ovládnutelná túžba. Váš mozog vyhodnotí, že je to presne to, čo potrebujete, a čo vás spraví šťastnými.

Kilá sa vracajú ako bumerang? Uistite sa, že predídete jo-jo efektu

Ovplyvňujú vás aj ľudia, medzi ktorými sa denne pohybujete. Len sa zamyslite, ako jedia vaši kolegovia, priatelia či rodina? Keď pred vás položia ďalšie keksíky a koláče alebo vás zavolajú na hamburger, necháte sa zlomiť pod ospravedlnením samých seba, že sa predsa ešte stále v pohode zmestíte do džínsov? Nekonečný kolotoč. A cesta von?

Skúste rýchly TEST + 3 kroky k sebaovládaniu pri diéte podľa britskej psychologičky Meg Arroll ►►►