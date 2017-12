Sviatky bez priberania sú realitou. Stačí pár dôležitých zásad

Tešíte sa na sviatky, no zároveň máte už teraz výčitky, že sa budete prejedať? Dajte si lososa, avokádo či ďalšie omega-3 kyseliny a mozog dá signál, že máte dosť.

Naše telo je po celý život riadené chemikáliami, ktoré nám určujú, či sme ospalí, či veselí a aj to, či sme najedení alebo cítime hlad. Pri chudnutí je to posledné naozaj dôležité, lebo chudnúť a neustále myslieť na jedlo nie je jednoduché. Vlastne, väčšinou sa to ani nepodarí. Ako teda ovplyvniť chémiu nášho tela, aby sme chudli, ale nemali vlčí hlad? Dá sa to.

Príčina večného hladu odhalená: Pre tento enzým sa nikdy necítite sýti

Pozor, hlavne nechudnúť rýchlo!

Hormón, ktorý reguluje príjem i výdaj energie a ovplyvňuje aj náš pocit hladu či sýtosti, sa volá leptín. Vysoká hladina signalizuje mozgu, že už sme najedení a netreba viac do seba súkať, naopak nízka hladina v nás vyvoláva túžbu po jedle. Leptín sa tvorí najmä v našom tukovom tkanive. Ak sa teda vrhnete na niektorú z bleskových diét, pri ktorých rýchlo stratíte tuk, výrazne klesne vo vašom tele aj hladina leptínu a začnete cítiť príšerný hlad. Málokto odolá a nenaje sa, takže jo-jo efekt ako vyšitý.

Pátrate po dôvode svojho priberania? Možno si ho lejete do pohára

Čo robiť, aby leptín blokoval hlad

Mozog treba na nižšiu hladinu leptínu postupne adaptovať, rýchly pokles akurát vyvolá doslova pažravosť. Neskúšajte teda žiadne nárazové drastické diéty, to je hlavná zásada. Pozor si dávajte tiež na potraviny s fruktózou, pretože tá blokuje citlivosť mozgu na leptín a signál – stačí jesť – príde neskôr. Dôležité je tiež dostatočne dlhý spánok, pretože počas neho hladina leptínu stúpa – blokuje totiž hlad počas spánku. Ak spíte menej ako 6 hodín, podľa výskumov automaticky stúpa vaša chuť do jedla, a hlavne na sladké! A nezabúdajte na omega-3 mastné kyseliny, tie citlivosť na leptín zvyšujú, čo je žiadúce.

Bude vás zaujímať: