Tentokrát to dokážem: Stačí pri chudnutí neurobiť 4 chronické chyby

Pri úspešnom chudnutí rozhodujú maličkosti. Hoci každý túži po rýchlom úspechu, nie vždy sa striktné preškrtanie jedálneho lístka vypláca.

Váhate, či máte zhodiť pár nadbytočných kilogramov? Výskumy ukázali, že ak stratíte len 5% nadváhy, môžete výrazne znížiť riziko vzniku cukrovky. Rovnako sa vám zníži i hladina cholesterolu v krvi. A práve ten sa môže podieľať na vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Na to, ako si ľahko upraviť hmotnosť a hlavne si ju udržať si posvietil portál healthy-magazine.co.uk

Nezanevrite na tuky

Nepočítajte každú kalóriu, skôr sa snažte mať vyváženú stravu. Ak sa zameriate len na kalórie, ľahko skĺznete k strave, ktorá nebude obsahovať dostatočné množstvo tukov, vitamínov či minerálov. Diéta sa tak môže skončiť miernou podvýživou. Pri výbere potravín sa skôr orientujte podľa ich výživovej hodnoty a kvality. Aj tuky a cukry sú dôležité pre správne fungovanie organizmu. Nezabúdajte, že práve v tukoch sú rozpustné niektoré vitamíny a cukry potrebuje aj mozog.

Pomaly ďalej zájdeš

Rýchle diéty sa nevyplácajú. Potvrdil to aj výskum amerického národného inštitútu zdravia. Šesť rokov sledovali účastníkov televíznej súťaže, ktorej cieľom bolo zhodiť v krátkom čase čo najviac kilogramov. Zaujímavé je, že len jeden z účastníkov si držal svoju novú hmotnosť. Potvrdilo sa i to, že rýchla strata hmotnosti natrvalo ovplyvnila ich metabolizmus, nie však pozitívne. Odborníci majú v tom jasno, chudnúť musíte postupne a pomaly.

Nezabudnite spať

Do obchodu nechoďte unavení, aspoň to tvrdí výskum zo švédskej univerzity Uppsala. Vedci poslali do potravín nakupovať mužov, ktorí boli unavení. Vrátili sa s košíkmi, ktoré boli naplnené nezdravými potravinami. Prevládali sladkosti a rýchle cukry. Záver je jednoznačný. Ak nechcete priberať, choďte do obchodu vyspatí a oddýchnutí. Ideálne množstvo spánku by sa malo pohybovať medzi 7 až 9 hodinami.

Váha nie je rozhodujúca

Nefixujte sa na stratu kilogramov, skôr stavte na zmenu životosprávy, tak sa ľahšie dopracujete k výsledkom. Pokiaľ sa budete fixovať na kilogramy, môže vás to ľahko dohnať k nesprávnym rozhodnutiam. Stanovte si reálne ciele, to vám zaručí, že úprava hmotnosti bude prirodzená. V prvom rade sa pozrite na svoj jedálny lístok. Zamerajte sa na konzumáciu čerstvých potravín a obmedzte alkohol či sladkosti. Navyše, ak športujete ručička váhy nemusí výraznejšie klesať. Pretože sval je kompaktnejší a hustejší ako tuk.

